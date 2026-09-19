DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 20. SEPTEMBAR: Bik planira odlazak na put, Devica sklona pogrešnim odlukama, Jarca muči nesanica
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 20. septembar, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Sa Mesecom u kući karijere pod uplivom Merkura, planete biznisa i dogovora, mogući su problemi sa pravnim pitanjima. U tome može da vam pomogne pomaže voljena osoba ili poslovni partner. Izbegavajte konflikte sa ženama.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Mesec koji upravlja vašim komunikacijama danas je u Jarcu, pa planirate put ili posao sa strancima. Dosta energije i novca ulažete u sređivanje stambenog ili poslovnog prostora. Osoba koju ste upoznali preko prijatelja želi da vas vidi.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Pokušavate da realizujete svoj plan u okviru neke privatne delatnosti. Moguć odlazak na kraći put. Mesec u kući novca pravi napet aspekt sa vašim vladaocem Merkurom, donoseći vam probleme u poslu. Imate podršku jednog Ovna.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Mesec najviše utiče na vaš znak jer njime upravlja a danas je u Jarcu, pod uticajem Merkura zbog čega su vaše odluke pod uplivom emocija. Jedan Bik želi da vam pokaže da možete da računate na njega. Više šetajte.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Sa Mesecom u kući svakodnevice fokusirani ste na poslove koji vam ne ostavljaju previše vremena za inventivnost. Novac vam pritiče preko osoba s kojima ste nekada radili. Strelac misli na vas, Ovan vam šalje poziv za izlazak.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Merkura čini vas sklonim nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. Zbog Marsa, planete akcije ali i sukoba, u kući novca, obratite više pažnje na finansije. Jedna Škorpija misli na vas.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mesec, koji upravlja vašom karijerom, u kući privatnog života, danas obrazuje napete aspekte donoseći vam sukobe sa nadređenima, autoritetima, roditeljima. Dobici preko saradnje sa strancima iz prekookeanskih zemalja. Potreban vam je odmor.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Odogovara vam Mesec u kući komunikacije jer pravi trigon sa Suncem u kući novca, donoseći vam uspeh preko pisanja i načina na koji iznosite svoje stavove. Novac pritiče preko posla sa strancima. Susret sa starom simpatijom.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Sa Mesecom u Jarcu fokusirani ste na posao koji zahteva veliku izdržljivost i upornost. Uspeh očekuje sportiste i Strelce angažovane na velikim društvenim projektima. Stalo vam je do mišljenja jedne Vodolije. Nesanica.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mesec u vašem znaku čini vas praktičnim, a uvećanje prihoda mogu da očekuju umetnici, pisci, prevodioci, kao i Jarčevi koji se bave poslovima od državnog značaja. Voljena osoba pokušava da vas isprovocira. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Sa Mesecom u kući podsvesti, skloni ste preispitivanju odluka koje se odnose i na privatni život i na posao. Moguća romansa sa sportistom ili osobom koja se bavi javnom delatnošću. Osetljiv koštano-zglobni sistem.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Pozicija Meseca, koji upravlja vašim ljubavnim životom, u kući neočekivanih okolnosti, donosi promene planova u vezi sa rođacima ili saradnicima. Susret sa nekim ko se bavi kreativnim ili zanimanjem iz oblasti medicine.
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