Panorama

Redak događaj pravi haos i aktivira važne teme: 7 planeta u Ovnu potresa sve znake Zodijaka

V.N.

14. 04. 2026. u 20:42

RETKI prozor resetuje hrabrost, identitet i velike početke, a evo kako da ga iskoristite.

Редак догађај прави хаос и активира важне теме: 7 планета у Овну потреса све знаке Зодијака

Foto: Paolo Gallo Modena P.IVA 11478570010 / Panthermedia / Profimedia

Prema horoskopu, između 14. i 19. aprila 2026. nebo otvara jedan od najintenzivnijih i najređih astroloških prozora: snažnu koncentraciju energije u Ovnu, znaku početaka, hrabrosti i direktnih odluka. Sa Suncem, Mesecom, Merkurom, Marsom, Saturnom, Neptunom i Hironom u ovom vatrenom znaku, sve se ubrzava i više se ne može ignorisati. Ovo nije vreme za oklevanje, strah ili odlaganje.

Mlad Mesec 17. aprila deluje kao kolektivni reset, a do 19. aprila, kada Sunce ulazi u Bika, svaki znak je pozvan da jasno preseče staro i napravi prostor za novo. Ovo je period koji može promeniti naredne mesece – za one koji imaju hrabrosti da reaguju.

Ovan: Reset identiteta

Za Ovna ovo je ključni period. Ne radi se samo o hrabrosti, već o redefinisanju identiteta. Sve što jeste – i što više niste – izlazi na površinu. Između 14. i 19. aprila birate: stari obrasci ili nova verzija sebe. Saturn traži ozbiljnost, Mars daje snagu, Merkur glas, a Hiron leči nesigurnosti. Mlad Mesec 17. aprila donosi snažan restart – ono što započnete sada može odrediti vaš pravac.

Bik: Povlačenje koje leči

Za Bika, proces je unutrašnji. Aktivira se podsvest, umor i potreba za završavanjem. Ovo je vreme povlačenja i čuvanja energije. Odgovori dolaze iz tišine, ne akcije. Mlad Mesec donosi odluku da otpustite teret, a ulazak Sunca u vaš znak 19. aprila pokreće novi početak.

Blizanci: Prava selekcija

Aktiviraju se ljudi, ideje i planovi za budućnost. Energija je jaka, ali izazov je izbor. Nemojte reći „da“ svemu. Birajte ono što ima smisao i potencijal. Mlad Mesec može doneti novi projekat ili važnu saradnju.

Rak: Izlazak na scenu

Fokus je na karijeri i vidljivosti. Nema više skrivanja iza skromnosti. Pritisak koji osećate ima svrhu – da vas pogura napred. Mlad Mesec otvara vrata novoj profesionalnoj fazi.

Lav: Veliki iskorak

Osećate potrebu da mislite šire i izađete iz stagnacije. Aktiviraju se putovanja, znanje i velika životna pitanja. Ovo je trenutak za hrabar korak – ali uz jasnu viziju.

Devica: Suočavanje sa istinom

Na red dolaze finansije, odnosi i duboke emotivne teme. Sve što je bilo nejasno sada postaje očigledno. Mlad Mesec donosi odluku koja može pojednostaviti vaš život.

Vaga: Odnosi na testu

Partnerstva ulaze u fazu razjašnjenja. Nema više izbegavanja. Ako postoji balans – odnos jača. Ako ne – istina izlazi na videlo. Važno je da govorite otvoreno.

Škorpija: Novi sistem života

Fokus je na svakodnevici, zdravlju i navikama. Vreme je da promenite način funkcionisanja. Mlad Mesec donosi novu rutinu i reset životnog ritma.

Strelac: Povratak strasti

Aktiviraju se ljubav, kreativnost i radost. Osećate želju da živite punim plućima. Mlad Mesec donosi novu ljubav ili kreativan početak – ali birajte realno, ne idealizovano.

Jarac: Temeljne promene

Fokus je na domu, porodici i unutrašnjoj sigurnosti. Potrebno je dubinsko resetovanje, ne površinske promene. Mlad Mesec donosi važnu ličnu odluku.

Vodolija: Snaga reči

Vaša komunikacija postaje direktna i moćna. Ovo je vreme da kažete ono što ste odlagali. Mlad Mesec donosi novi način izražavanja ili važan razgovor.

Ribe: Vrednost i novac

Fokus je na ličnoj vrednosti i finansijama. Vreme je da prestanete da potcenjujete sebe. Mlad Mesec otvara novo poglavlje u odnosu prema novcu i samopoštovanju.

(Sensa)

Preporučujemo

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
Tip fudbal

0 1

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Braća Srbi su nam objavila rat! Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)

"Braća Srbi su nam objavila rat!" Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)