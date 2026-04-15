Astro savet za sredu, 15. april: Ovo se dešava posle godinu dana - Ovnovi neće znati gde pre da "udaraju"
HITRI Merkur, planeta komunikacija, logike, učenja, mentalnog stanja, biznisa, dogovora, saobraćaja, posle godinu dana, 15. aprila, u 3.22, ulazi u takmičarski nastrojenog, ambicioznog Ovna, znak akcije, inicijative, borbe.
Vrlo brzo će napraviti konjunkciju s Mesecom, simbolom emocija i raspoloženja, koji danas u 14.04 takođe ulazi u Ovna i koji će u popodnevnim satima prelaziti i preko Marsa, Neptuna i Saturna, planeta akcije, mašte i istrajnosti. Mesec će takođe napraviti sekstile sa Uranom i Plutonom, planetama novca i moći, što će poveaćti šanse za uvećanje prihoda, saradnju sa osobama iz nemačkog jezičkog područja ili dobijanje stipendija za stručno usavršavanje u tim zemljama.
Ovu koncentraciju planeta u prvom znaku će najviše osetiti Ovnovi, koji neće znati gde pre da "udaraju", postaju aktivniji, komunikativniji i dolaze brže do novca. Ulazak Merkura u Ovna će takođe osetiti i Vage (sukobi sa partnerom), Rakovi (nesporazumi sa članovima porodice) i Jarčevi (problemi sa nadređenima).
Ostali mogu da pogledaju koja astrološka kuća im pada u znak Ovna, kako bi saznali u kojoj oblasti života će osetiti uticaj Merkura.
