NE PRETERUJTE SA UŽIVANJIMA, ČUVAJTE NOVAC Astro savet za četvrtak, 4. decembar: Evo koja 4 znaka su pod uticajem opozicije Mesec-Venera

MESEC, simbol osećanja i raspoloženja, 4. decembra u 2.48, ulazi u razigrane, vazdušne Blizance i oko 11.00 obrazuje opoziciju s Venerom u vatrenom, hedonistički nastrojenom Strelcu.

Foto: Shutterstock

Ovaj napet aspekt podstiče lenjost i preterivanje u životnim zadovoljstvima, ali i emocionalno nezadovoljstvo. Nije povoljan za ljubav, ali ni za finansije, jer Venera simbolizuje partnerstvo, brak, ljubav, uživanje, estetiku, društvenost, ali i novac.

Blizanci i Strelac predstavljaju učenje i sticanje znanja, pa današnji aspekt nije najsrećniji za polaganje ispita, ali ni za putovanja, bilo kraćim ili dužim.

Opozicija Mesec-Venera će danas najviše uticati na majske Blizance, novembarske Strelce, avgustovske Device i februarske Ribe.