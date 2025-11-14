Panorama

KAKO DA OPEREMO PATIKE U VEŠ MAŠINI, A DA IH NE OŠTETIMO? Cake koje će vam mnogo značiti

A.P.

14. 11. 2025. u 11:53

SEZONA kiše i blata je u toku, a dani su takvi da ne možemo slepo da pratimo prognozu... Bele i svetle patike su i dalje u igri, ali ako nas je uhvatila kiša, verovatno su brzo izgubile onaj prvobitni sjaj. Ako razmišljate da ih ubacite u veš mašinu, možda se pitate hoće li preživeti ciklus pranja, i hoće li mašina izdržati taj test?

КАКО ДА ОПЕРЕМО ПАТИКЕ У ВЕШ МАШИНИ, А ДА ИХ НЕ ОШТЕТИМО? Цаке које ће вам много значити

Foto: Profimedia

Odgovor zavisi od materijala i načina pranja. Većina platnenih i sportskih patika može bezbedno da se pere u mašini, ali uz nekoliko važnih pravila.

Na šta treba obratiti pažnju:

  • Oštri i tvrdi delovi (poput metalnih rupica za pertle ili krampona) mogu oštetiti bubanj.
  • Previše blata može začepiti filter i oštetiti mašinu, pa patike prvo dobro obrišite ili isperite.
  • Prejak program ili pretopla voda mogu izdeformisati obuću i poremetiti balans mašine.

Kako da zaštitite i patike i mašinu:

  • Proverite etiketu - platnene, mrežaste, gumene i PVC cipele mogu u mašinu; kožne, antilop, lakovane i vunene se peru ručno.
  • Skinite pertle i uloške - uloške operite ručno, a pertle stavite u mrežastu vrećicu.
  • Ubacite patike u mrežastu kesu ili jastučnicu da se ne sudaraju sa bubnjem.
  • Koristite blag deterdžent, hladnu vodu i nežan program.
  • Sušite na vazduhu, nikako u sušilici, toplota može otopiti lepak i deformisati oblik obuće. Napunite ih novinama ili krpicama da zadrže formu.
  • Ako se pridržavate ovih saveta, vaše patike će posle pranja izgledati kao nove  i mašina će ostati bez ogrebotine.

