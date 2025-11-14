KAKO DA OPEREMO PATIKE U VEŠ MAŠINI, A DA IH NE OŠTETIMO? Cake koje će vam mnogo značiti
SEZONA kiše i blata je u toku, a dani su takvi da ne možemo slepo da pratimo prognozu... Bele i svetle patike su i dalje u igri, ali ako nas je uhvatila kiša, verovatno su brzo izgubile onaj prvobitni sjaj. Ako razmišljate da ih ubacite u veš mašinu, možda se pitate hoće li preživeti ciklus pranja, i hoće li mašina izdržati taj test?
Odgovor zavisi od materijala i načina pranja. Većina platnenih i sportskih patika može bezbedno da se pere u mašini, ali uz nekoliko važnih pravila.
Na šta treba obratiti pažnju:
- Oštri i tvrdi delovi (poput metalnih rupica za pertle ili krampona) mogu oštetiti bubanj.
- Previše blata može začepiti filter i oštetiti mašinu, pa patike prvo dobro obrišite ili isperite.
- Prejak program ili pretopla voda mogu izdeformisati obuću i poremetiti balans mašine.
Kako da zaštitite i patike i mašinu:
- Proverite etiketu - platnene, mrežaste, gumene i PVC cipele mogu u mašinu; kožne, antilop, lakovane i vunene se peru ručno.
- Skinite pertle i uloške - uloške operite ručno, a pertle stavite u mrežastu vrećicu.
- Ubacite patike u mrežastu kesu ili jastučnicu da se ne sudaraju sa bubnjem.
- Koristite blag deterdžent, hladnu vodu i nežan program.
- Sušite na vazduhu, nikako u sušilici, toplota može otopiti lepak i deformisati oblik obuće. Napunite ih novinama ili krpicama da zadrže formu.
- Ako se pridržavate ovih saveta, vaše patike će posle pranja izgledati kao nove i mašina će ostati bez ogrebotine.
Naxi radio
