NEDELJNI HOROSKOP OD 26. OKTOBRA DO 1. NOVEMBRA: Ovnu stiže podrška uticajnih osoba, Blizancima nova ljubav, Strelcu dobici preko nekretnina

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 26. oktobra do 1. novembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Kvadrat Sunca i vašeg vladaoca Plutona donosi vam podršku uticajnih osoba u karijeri, naročito ako ste prisutni na javnoj sceni. Mogući problemi s nasledstvom, podelom bračne imovine ili alimentacijom. Sredinom perioda, u vreme prve Mesečeve četvrti u 11. kući, možete naglo prekinuti kontakt s jednim prijateljem, ali istovremeno možete upoznati novog.

Ljubav Početkom sedmice, trzavice s članovima porodice. Vladalac partnerskih odnosa, Merkur, posle godinu dana, 29. oktobra ulazi u Strelca i pravi opoziciju s nepredvidivim Uranom donoseći nagli raskid. Slobodni na putovanju, predavanju, preko prijatelja, mogu da upoznaju nekoga ko će ih zaintrigirati.

Zdravlje Oprez u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Početak sedmice donosi stagnaciju koja vas podstiče da napravite preokret na poslu ili zaokret u karijeri, da rešite važna finansijska pitanja. Promena saradnika ili društvenog statusa. Uspeh u javnoj delatnosti, mada će biti sukoba s moćnicima. Opozicija Merkura u kući novca i Urana u kući posla, 29. oktobra donosi nagli prekid ili obnovu saradnje sa strancima.

Ljubav Napet aspekt između Sunca u kući braka i Plutona, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, donosi konflikte i svađe s voljenom osobom i trzavice s članovima porodice. U vreme prve Mesečeve četvrti u kući društvenog života, sredinom sedmice, slobodni Bikovi mogu da upoznaju harizmatičnu, uticajnu osobu.

Zdravlje Podložnost povredama.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao S prepunom kućom posla, očekuju vas finansijski i problemi sa saradnicima. Trigon Plutona u devetoj kući i Urana u vašem znaku, donosi vam uspeh preko visokog obrazovanja, putovanja, završavanja važnih pravnih pitanja, nasledstva ili saradnje sa strancima. Moguća selidba ili privremeni rad u drugoj zemlji. Povedite računa o svojim izjavama u javnosti.

Ljubav Ulazak vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašim privatnim životom, u kuću partnerskih odnosa, 29. oktobra, donosi rasprave s voljenom osobom, raskid ili razvod. Slobodne Blizance može iznenada da pogodi Amorova strela na proslavi, rođendanu, slavi, javnom skupu. Jedna Vodolija misli na vas.

Zdravlje Podložnost povredama na radu.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Trigon Urana sa Suncem, vladaocem vaših finansija, u kući kreativnosti, donose vam sveže ideje i uspeh u privatnom biznisu. Posle 29. oktobra, opozicija Urana i Merkura, planete komunikacija, u kući posla, donosi probleme s pravnim aktima, stipendijama, porezima, sponzorstvima, na putovanjima, ispitima. Nije trenutak za sklapanje dogovora i potpisivanje važnih ugovora.

Ljubav U vreme prve Mesečeve četvrti blizu Plutona u vašoj kući novca i rizika, sredinom sedmice, mogući su problemi sa ostvarivanjem prava na nasledstvo ili podelu bračne imovine, nekretnina ili kredita s partnerom, alimentacije. Možete se suočiti sa problemima u vezi sa seksualnošću ili plodnošću.

Zdravlje Urogenitalni trakt.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao U vreme prve Mesečeve četvrti u sedmoj kući, koja se dešava jednom godišnje. a ove godine 29. oktobra, Lavovi rođeni početkom znaka mogu se suočiti s problemima pravne prirode, u okviru nekog sudskog spora ili ih može razočarati ponašanje nekog prijatelja. Dogovor sa strancima može da vam obezbedi stabilan izvor prihoda na duže staze. Poslušajte savet Vage.

Ljubav Kvadrat Plutona u kući braka i vašeg vladaoca Sunca u kući privatnog života, donosi raskid ili razvod. Dobre vesti u vezi sa stambenim pitanjem oko 28. oktobra. Opozicija između Merkura koji sredinom sedmice ulazi u kuću ljubavi i Urana u kući braka, slobodnima donosi ulazak sudbinske osobe u život.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Sunce u prepunoj kući dogovora, početkom sedmice, u napetom aspektu s Plutonom u kući posla, donosi vam probleme s "papirologijom", u komunikaciji sa saradnicima ili na kraćim putovanjima. Moraćete da se prilagodite nekim novim pravilima u poslovnim odnosima. U vreme prve Mesečeve četvrti, sredinom perioda, može vam se ukazati prilika da ostvarite veću zaradu.

Ljubav Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacija, 29. oktobra ulazi u vašu kuću privatnosti i pravi napet aspekt s Uranom, donoseći vam rasprave s članovima porodice ili voljenom osobom.Slobodne Device, preko poslovnih kontakata, u drugoj polovini perioda, mogu da upoznaju dinamičnu, duhovitu, mladoliku osobu.

Zdravlje Oprez u saobraćaju 28. i 29. oktobra.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Pred vama je sedmica kreativnosti u kojoj vas očekuju prilike za napredovanje u karijeri, uspeh i popularnost preko javne delatnosti, javnog nastupa (pisci, glumci, reditelji). Merkur ulazi u treću kuću 29. oktobra donoseći vam uspeh preko intelektualnih delatnosti. Moguć isplativ ugovor 30. oktobra u vezi sa obrazovanjem, putovanjima, strancima, sudskim sporom.

Ljubav Izazovan aspekt između Sunca u kući novca i Plutona, vladalaca partnerskih odnosa, u petoj kući, donosi vam promene u emotivnim odnosima. U vreme prve Mesečeve četvrti, 29. oktobra, sudbinski susret s intrigantnom osobom, nova značajna ljubavna priča, moguća trudnoća, odnosno, proširenje porodice.

Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu. Oprez u saobraćaju.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Ulazak Merkura, simbola dogovora, u kuću novca pod uticajem Urana iz kuće finansija i rizika, 29. oktobra, donosi probleme s poslovnim partnerom, kreditom, alimentacijom, pravom na nasledstvo ili stipendijom. Moguća kupovina ili prodaja nekretnine, selidba, renoviranje. Promene u životu roditelja. Neko će napustiti dom a nekoga će mučiti stare porodične traume.

Ljubav Sunce u vašem znaku pod uticajem vašeg vladaoca Plutona u kući privatnog života, već početkom perioda, donosi vam velike promene u porodičnom životu. Suočavate se sa izazovima kada je reč o korenima, privatnim stvarima, osećaju sigurnosi. Slobodne očekuje ozbiljna veza, proširenje porodice.

Zdravlje Išijas.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Pluton, koji upravlja vašom podsvešću ali i ljubavnim životom, početkom perioda pravi kvadrat sa Suncem naglašavajući vašu moć opažanja i potrebu za kontrolom. Vaše reči imaju veliku moć. Mnoštvo planeta u Škorpiji u trigonu sa Saturnom i vašim vladaocem Jupiterom u kućama privatnosti i novca donose vam dobitke preko nekretnina, nasledstva ili podele bračne imovine.

Ljubav Početkom sedmice ne bi trebalo da donosite važne emotivne odluke. Merkur, vladalac vaših partnerskih odnosa, posle godinu dana, 29. oktobra ulazi u vašu astrološku kuću ličnosti, donoseći vam rasprave s voljenom osobom, nagli raskid ili razvod. Trzavice sa starijim članovima porodice 31. oktobra.

Zdravlje Oprez u saobraćaju 29. oktobra.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Pluton, vladalac vaših planova, u kući novca, početkom perioda pravi izazovan aspekt sa Suncem, vladaocem finansija, naglašavajući potrebu za sticanjem novca i materijalnih dobara. Razmišljate o pokretanju novih izvora prihoda. Ulazak Merkura u kuću prepreka, 29. oktobra, donosi probleme sa saradnicima, strancima, pravnim pitanjima, na putovanjima ili ispitima.

Ljubav U vreme prve Mesečeve četvrti u kući ljubavi ali i posla, 29. oktobra, koja se dešava jednom godišnje, slobodni Jarčevi mogu da upoznaju harizmatičnu osobu preko poslovnih kontakata. Zauzete očekuje važan razgovor s partnerom koji se odnosi na početak zajedničkog života ili ulazak u bračne vode.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Naglašena kuća karijere gde se nalazi i Sunce pod uticajem moćnog Plutona iz vašeg znaka, koji upravlja vašom karijerom, donosi prilike za saradnju sa strancima, finansijsku ekspanziju, promenu posla ili čak karijere. Merkur, simbol dogovora, 29. oktobra ulazi u 11. kuću, donoseći vam promenu planova, vanredne troškove, probleme u javnim delatnostima.

Ljubav Tranzit Plutona, simbola moći i transformacije, preko vaše kuće ličnosti naglašava vaš šarm, magnetsku privlačnost, potrebu za dominacijom i uticaj na okolinu. ponekad odbramben stav radi očuvanja privatnosti i intime. Sredinom perioda, moguć iznenadni raskid s voljenom osobom ili prekid nekog prijateljstva.

Zdravlje Problemi s visokim pritiskom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Sunce pod uticajem Plutona iz kuće inspiracije donosi vam šanse za veliki uspeh u inostranstvu, visokom obrazovanju, psihologiji, psihoanalizi, tajnim poslovima, pravnim poslovima. Merkur ulazi u kuću karijere, 29. oktobra, donoseći sukobe s nadređenima i probleme s "papirologijom", pa oložite dogovore i potpisivanje ugovora, ako planirate ulaganje u privatni biznis.

Ljubav U vreme prve Mesečeve četvrti u kući podsvesti, 29. oktobra, na svetlo dana izlazi nešto što ste dugo potiskivali. Slobodne Ribe, sredinom perioda, mogu da upoznaju mlađu osobu u krugu prijatelja ili preko interneta. Vaš vladalac Jupiter u kući ljubavi budi sećanja na nekoga ko vas je nekada razočarao.

Zdravlje Pazite se za volanom.