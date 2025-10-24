Panorama

ČUDO NA SRPSKOM BRDU: Impresivna ptica se nakon težeg oporavka ponovo našla među oblacima

V.N.

24. 10. 2025. u 16:40

POSLE nekoliko dana oporavka, danas je beloglavi sup iznet na brdo Gradište iznad Brezovice, gde je, nakon kraćeg prilagođavanja od oko sat vremena, uspešno poleteo i vratio se svom prirodnom okruženju.

Saša Preradović

 - Zahvaljujemo se svim ljudima koji su učestvovali u njegovom spašavanju i oporavku – piše Instagram stranica "borzanionline" koja je i objavila ove divne vesti.

(Telegraf)

