ČUDO NA SRPSKOM BRDU: Impresivna ptica se nakon težeg oporavka ponovo našla među oblacima
POSLE nekoliko dana oporavka, danas je beloglavi sup iznet na brdo Gradište iznad Brezovice, gde je, nakon kraćeg prilagođavanja od oko sat vremena, uspešno poleteo i vratio se svom prirodnom okruženju.
- Zahvaljujemo se svim ljudima koji su učestvovali u njegovom spašavanju i oporavku – piše Instagram stranica "borzanionline" koja je i objavila ove divne vesti.
(Telegraf)
