"NEĆE SE PONOVITI!" Lopov se izvinio zbog krađe novčanika punog para i vratio novac (FOTO)

NEMAČKI lopov se izvinio zbog krađe novčanika punog gotovine, piše Bild.

Foto Shutterstock

Muškarac je poslao rukopisno priznanje policiji u Baden-Virtembergu, na jugozapadu Nemačke, dve nedelje nakon incidenta. U pismo je uključio 300 evra, izveštava Bild.

Muškarac tvrdi da je slučajno pomešao novčanike na kasi u autopraonici. Međutim, njegov iskaz je u suprotnosti sa iskazom žrtve.

Žrtva je tvrdila da joj je novčanik bio na šalteru i da je, kada je postal ometena, nestao.