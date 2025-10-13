"NEĆE SE PONOVITI!" Lopov se izvinio zbog krađe novčanika punog para i vratio novac (FOTO)
NEMAČKI lopov se izvinio zbog krađe novčanika punog gotovine, piše Bild.
Muškarac je poslao rukopisno priznanje policiji u Baden-Virtembergu, na jugozapadu Nemačke, dve nedelje nakon incidenta. U pismo je uključio 300 evra, izveštava Bild.
Muškarac tvrdi da je slučajno pomešao novčanike na kasi u autopraonici. Međutim, njegov iskaz je u suprotnosti sa iskazom žrtve.
Žrtva je tvrdila da joj je novčanik bio na šalteru i da je, kada je postal ometena, nestao.
