IZBEGAVAJTE KONFLIKTE SA ŽENAMA Astro savet za nedelju, 12. oktobar: Mesečevi aspekti upozoravaju na oprez, a evo koji su znaci

Marina Jungić Milošević, astrolog

12. 10. 2025. u 09:40

MESEC danas ulazi u sentimentalnog, boemskog Raka, danas praveći napete aspekte sa Neptunom u romantičnim, intuitivnim i tajanstvenim Ribama.

ИЗБЕГАВАЈТЕ КОНФЛИКТЕ СА ЖЕНАМА Астро савет за недељу, 12. октобар: Месечеви аспекти упозоравају на опрез, а ево који су знаци

Foto Shutterstock

Pozicija ovih simbola emocija i podsvesti, izoštrava vašu intuiciju, donoseći inspiraciju umetnicima i motivaciju naučnicima. Takođe, upozorava na opasnost od prevara.

Istovremeno, napet aspekt Meseca s Plutonom u nepredvidivoj Vodoliji, upozorava na opasnost od povreda, najčešće kod kuće, čak u kuhinji (Rak). Pošto Mesec obrazuje i napet aspekt (kvadrat) s Merkurom u Škorpiji, mogući su konflikti sa ženomama. 

