STRUČNJACI DALI ODGOVOR: Zašto roditelji krišom uživaju u grickalicama, da deca ne vide

NIJE iznenađujuće da roditelji tajno uživaju u omiljenoj poslastici, daleko od dece. Za mnoge mame i tate, to su retki trenuci u danu koji nisu diktirani dečjim rasporedom, potrebama ili prohtevima.

Dok deca jedu pažljivo odabrane, nutritivno bogate obroke, roditelji često potajno jedu svoju hranu kako bi barem u tom trenutku mogli da uživaju bez prekida. Logika je jednostavna: ako deca dobijaju prave obroke, roditelji se osećaju slobodnima da sebi priušte nešto bez osećaja krivice.

Stalno zanemarivanje sopstvenih potreba zbog roditeljskih obaveza nosi ozbiljne posledice - jedan od njih je i fenomen "osvetničkih obroka", odnosno tajno grickanje. Osam od deset roditelja stavlja zdravlje svoje dece ispred sopstvenog, govore istraživanja. U nastojanju da nahrane porodicu, mnogi zaboravljaju na svoje potrebe sve dok im jedini način da se pobune ne postane - tiha hrana za dušu.

Savremeno roditeljstvo često podrazumeva uspostavljanje ravnoteže između različitih dijeta, alergija i pritiska koji dolazi sa društvenih mreža i predstave o idealnim roditeljima. Od večera bez mleka, preko grickalica bez alergena, do deserta bez šećera, trud da se udovolji svim dečijim potrebama je ogroman. Ipak, takva posvećenost zna da iscrpi, jer hranjenje dece nije univerzalna formula. Dve trećine roditelja kažu da imaju izbirljivu decu, a više od polovine (53 odsto) da pripremaju različita jela za ukućane.

Iako samo 39 odsto roditelja priznaje da svojoj deci redovno dozvoljavaju brzu hranu, mnogi otkrivaju da sami u njoj potajno uživaju. Ta hrana im služi kao mali odmor od svakodnevnog stresa, kao kratkotrajni način da sebi pruže utehu bez osećaja krivice.

-Ako ste se ikada zatekli kako u kolima tajno jedete burger ili čokoladicu u ponoć, znajte da niste sami. I nije stvar u gladi. To je više povezano sa osećajem slobodne volje. Kroz 'osvetničko jedenje' na neki način ponovo preuzimate kontrolu i trenutak uživanja, čak i ako traje samo nekoliko minuta. To se može nazvati i 'reaktivnom brigom o sebi', pojašnjavaju stručnjaci.

TAJNI KRIVAC

Važno je naglasiti da ovakvi obroci nisu samo hedonistička navika, oni predstavljaju odgovor. Tihi čin otpora mentalnom, emotivnom i fizičkom iscrpljenju koje često zahteva roditeljstvo. Ipak, ovaj način suočavanja može biti i signal dubljih izazova, poput anksioznosti ili depresije. Obroci odražavaju koliko se roditelji često osećaju nevidljivima ili nedovoljno cenjenim u svojim domovima. Kada dnevne rutine zavise od zadovoljavanja potreba drugih, lako je izgubiti kontakt sa ličnim potrebama. Vremenom, taj nedostatak povezanosti može poremetiti prirodne signale gladi, pa preskakanje obroka postaje normalno. Na kraju, tajno jedenje postaje način da se ponovo preuzme fizička i emocionalna ishrana.

UVOĐENjE PROMENA

Postoje načini da se prekine ovaj obrazac. Prvi korak je priznanje da roditelji zaslužuju zadovoljavajuće obroke. Ne samo da bi mogli da funkcionišu, već i da bi se osećali dobro. Ta promena počinje tako što sebi dozvolite da redovno jedete i da u tome uživate.

Za one koji često preskaču obroke, korisno je razmotriti razloge i zapitati se - da li su iscrpljeni, preopterećeni ili su na "autopilotu"? Prepoznavanje razloga za "osvetničko jedenje" može pomoći da se utvrdi da li je koren problema mentalni, emocionalni, fizički ili nutritivni, piše Perents.

