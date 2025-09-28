DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 29. SEPTEMBAR: Ovna očekuju dobre poslovne prilike, Vaga dobija važnu informaciju, Vodolija će ostvariti cilj

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 29. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sekstil između Meseca i vašeg vladaoca Marsa donosi vam dobre prilike na poslovnom i finansijskom planu. Poslušajte savet jednog Jarca. Ljubavni partner sumnja u vašu vernost, verovatno s dobrim razlogom. Smanjite unos šećera.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Aspekti Meseca s Marsom koji upravlja partnerskim odnosima donosi vam uvećanje prihoda preko saradnje sa nekadašnjim poslovnim partnerom. Susret s nekim ko vam je odavno prirastao za srce. Unosite više vitamina.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući novca pod uplivom Saturna u kući karijere donosi vam dogovor s osobom na položaju. Možete da ostvarite vašu ambiciju kada je reč o ulaganju u privatni biznis. Tenzija u odnosu s emotivnim partnerom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Dobri aspekti vašeg vladaoca Meseca u kući partnerstva donose vam isplativ poslovni dogovor s nekim vodenim znakom. Voljena osoba je sklona dramatičnim izjavama. Mogući su problemi u komunikaciji sa zauzetom osobom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Sekstil između Meseca u kući svakodnevice i Marsa u kući privatnosti podstiče vašu ambiciju po pitanju angažovanja u samostalnoj delatnosti ili porodičnom biznisu. Emotivni partner želi da učini sve kako bi vas usrećio.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući kreativnosti ali i ljubavi pravi sjajan aspekt s Marsom, planetom akcije, donoseći vam povoljan ishod dogovora o novom poslu. Odnos s emotivnim partnerom vas iscrpljuje više nego što ste mogli da pretpostavite. Glavobolja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekt Meseca u kući privatnosti sa Marsom, vladaocem partnerskih odnosa, unosi tenziju u komunikaciju sa članovima porodice. Dobijate važnu vest od nekoga s kim ste nekada uspešno sarađivali. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sekstil između vašeg vladaoca Marsa u vašem znaku i Meseca i u kući biznisa donosi vam nove šanse na poslovnom planu. Manji dobici preko intelektualnih i uslužnih delatnosti. Podložnost povredama u sportu.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Aspekt između Meseca u kući posla i vašeg vladaoca Neptuna, donosi vam uvećanje prihoda, naročito ako se bavite nekom samostalnom delatnošću. Imate podršku nadređenih, roditelja ili osobe na položaju. Poziv za izlazak od Vage.

JARAC (21. 12 - 21. 1)

Mesec u vašem znaku pod uticajem vašeg vladaoca Saturna povoljno utiče na ishod dogovora o novom poslu. Sekstil sa Marsom , simbolom inicijative, donosi vam promenu nekog plana. Strastveni susret s Ovnom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u sekstilu sa vašim vladaocem Saturnom, planetom prošlosti, donosi povratak starih poslovnih partnera u vaš život. Uz malo napora ćete uspeti da ostvarite sve što ste naumili. Promenite način ishrane.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Pozicija Meseca u kući karijere, donosi vam uspešan dogovor s osobom na položaju, nadređenima ili roditeljima. Aspekt s vašim vladaocem Neptunom najavljuje povoljne šanse kada je reč o nekom kreativnom projektu. Promenljivo raspoloženje.