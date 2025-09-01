OTKAZ ZBOG AFERE NA POSLU: Multinacionalna kompanija otpustila direktora zbog veze sa zaposlenom

KOMPANIJA Nestle otpustila je danas generalnog direktora Lorana Frejšea nakon istrage o neprijavljenoj romantičnoj vezi sa podređenom osobom, što se tretira kao prekršaj kodeksa poslovnog ponašanja te firme.

Foto Pixabay free images

Multinacionalna kompanija sa sedištem u Švajcarskoj imenovala je Filipa Navratila za njegovog zamenika, preneo je Gardijan.

Nestle je saopštio da je Frejšeov odlazak nakon 40 godina u kompaniji usledio nakon istrage koju su nadgledali njen predsednik Pol Bulke i glavni nezavisni direktor Pablo Isla, uz podršku spoljnog savetnika, o vezi sa direktnim podređenim, što je predstavlja prekršaj kodeksa ponašanja kompanije.

- Ovo je bila neophodna odluka, jer su Nestleove vrednosti i upravljanje čvrsti temelji kompanije. Zahvaljujem Loranu na godinama službe - rekao je Bulke.

Frejše je preuzeo ulogu generalnog direktora u septembru prošle godine nakon što je Nestle smenio njegovog prethodnika Marka Šnajdera.

Bulke, za koga je švajcarska kompanija u junu objavila da će se povući sa mesta predsednika sledeće godine, rekao je da je Navratil "prepoznat po svom impresivnom dosadašnjem uspehu u postizanju rezultata u izazovnim okruženjima".

Nestle poseduje brendove robe široke potrošnje, uključujući čokoladu kit-ket, sladoled hegen-daz i kapsule za kafu nespreso.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-