DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 10. DECEMBAR: Bik da ne kupuje tehniku, Lav rešava finansijska pitanja, Škorpiju čeka nova ljubav, Vodoliju novac

SAZNAJTE šta vas u sredu, 10. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Direktan hod Neptuna, planete kreativnosti, preko kuće ograničenja podsvesti podstiče vašu intuiciju i potrebu da jasnije vidite šta želite. Izbegavajte nepotrebne troškove i uzimanje kredita ili pozajmica.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući kreativnosti donosi vam praktične ideje ako planirate nešto na duže staze, a Neptun koji kreće direktno preko kuće novca i ciljeva pomaže vam da te zamisli i unovčite. Problemi u saobraćaju i s tehnikom.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući privatnosti donosi trzavice u porodici. Neptun kreće direktno preko kuće karijere pa se čuvajte intriga i tračeva na poslu. Opozicija vašeg vladaoca Merkura i Urana podstiuče nervozu. Oprez u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Neptun, koji upravlja vašim poslom, kreće direktnim hodom donoseći vam obnovu kontakata sa strancima, polaganje ispita, rešavanje pravnih spisa. Opozicija Merkura i Urana u kućama ljubavi i više sile donosi probleme s partnerom.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Neptun, vladalac vaših finansija, kreće direktno preko kuće novca, pa se bavite kreditima, nasledstvom ili alimentacijom. Rođene u trećoj dekadi očekuju trzavice u porodici i sukobi s autoritetima, nadređenima ili roditeljima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec u vašem znaku donosi vam priliv samopouzdanja i ambicije. Neptun kreće direktno preko kuće braka i partnerstva otkrivajući vam da ste živeli u zabludi. Skandali u javnosti. Sklonost naglim reakcijama. Oprez u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući podsvesti podstiče vašu intuiciju. Neptun kreće direktnim hodom preko kuće posla i zdravlja, pa povedite više računa o tome šta i pred kim izjavljujete. Finansijski problemi. Nejasne zdravstvene dijagnoze.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Neptun kreće direktno preko kuće kreativnosti i ljubavi donoseći vam uspeh u javnoj ili privatnoj delatnosti, kao i u umetnosti. Slobodne Škorpije mogu da započnu novu ljubavnu priču, a zauzete očekuju svađe ili raskid.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u kući karijere donosi vam svađe s nadređenima zbog starih problema. Vaš vladalac Neptun kreće direktno preko kuće privatnosti otkrivajući vam dobro skrivane porodične tajne (rođeni krajem znaka). Promenite način ishrane.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Neptun kreće direktnim hodom preko kuće dogovora i biznisa donoseći vam bolju komunikaciju s bližom okolinom. Pruža vam se šansa da potpišete ugovor o isplativom poslu i da dosta zaradite. Rasprave i svađe s partnerom.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Uran u kući privatnosti u opoziciji s Merkurom u kući karijere donosi vam porodične i poslovne probleme. Direktan hod Neptuna, vladaoca vaših finansija, preko kuće posla, donosi vam novac, ali pazite se prevara.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Neptun, planeta kreativnosti, kreće direktnim hodom preko vaše kuće ličnosti i podstiče vašu intuiciju, ali donosi i uspeh umetnicima. Pazite na svoje izjave u javnosti. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.