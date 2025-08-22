VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE: “Izronio” drevni grad star preko 2000 godina (VIDEO)

EGIPATSKE vlasti predstavile su delove potonulog grada otkrivenog kod obala Aleksandrije, a pronađene su zgrade, artefakti i pristanište izgrađeno pre više od 2.000 godina.

Foto Vijasat

Kako su naveli zvaničnici, grad, lociran u vodama zaliva Abu Kir, mogao bi da bude produžetak drevnog grada Kanopus, koji je bio važan centar u vreme Ptolomejske dinastije koja je vladala Egiptom skoro 300 godina, kao i rimske imperije koja je tom zemljom upravljala oko 600 godina, preneo je Gardijan.

Vremenom je grad potonuo usled zemljotresa i porasta nivoa mora.

Kranovi su danas polako izvlačili statue iz dubina, a neke od njih prikazuju kraljevske ličnosti i sfinge, od kojih jedna nosi lik Ramzesa 2., jednog od najpoznatijih faraona.

Na ovoj lokaciji pronađeni su i trgovački brod, kamena sidra, kao i dok dugačak 125 metara koji je korišćen sve do perioda Vizantije.

Egipatski ministar turizma, Šerif Fathi, izjavio je da se mnogo toga nalazi pod vodom, ali da je moguće na površinu izneti samo ograničen deo svega toga.

-Ostatak će i dalje biti deo naše potonule baštine, poručio je on.

(Tanjug)

