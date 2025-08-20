ŠTA JE POKAZAO SIGNAL „MISTERIOZNOG GIGANTA“ U SVEMIRU: Kako se spajaju crne rupe

GRAVITACIONI signali iz kosmičkih sudara dve crne rupe za koje su astronomi ranije verovali da predstavljaju binarni sistem zapravo kriju ne tako malu misteriju, koja je sada rešena, otkrivajući nove uvide u evoluciju crnih rupa.

Astronomi godinama proučavaju talase u prostor-vremenu svemira koje stvaraju sudari crnih rupa. Jedan takav signal, GW190814, otkrio je nešto čudno - mogući dokaz o tri crne rupe zvezdane mase zarobljene u zajedničkom gravitacionom plesu.

Prvo međunarodno otkriće

Otkriće dolazi iz nove analize podataka iz 2019. godine, koje je prikupila saradnja naučnih instrumenata LIGO-Virgo-KAGRA. Astronomi su otkrili neobično ubrzanje u signalu gravitacionog talasa koje sugeriše postojanje treće, ranije „nevidljive“ crne rupe, čija gravitacija utiče na orbitalno kretanje crnih rupa u binarnom sistemu.

Ovo je prvo međunarodno otkriće jasnih dokaza o trećem kompaktnom objektu u binarnom sudaru crnih rupa, rekao je Ven-Bjao Han iz Kineske akademije nauka i jedan od autora studije objavljene u časopisu „The Astrophysical Journal Letters“.

"Ovo otkriva da binarne crne rupe u GW190814 možda nisu formirane izolovano, već su bile deo složenijeg gravitacionog sistema, nudeći značajan uvid u to kako se binarne crne rupe formiraju", dodao je Han, prenosi „Sajens alert“.

ZAŠTO JE SISTEM GW190814 POSEBAN?

Od prvog otkrivanja gravitacionih talasa 2015. godine, katalogizovano je oko 300 njihovih sudara. Većina uključuje dva objekta slične mase. Međutim, GW190814 je bio neobičan, jer je jedna crna rupa težila 23 solarne mase, dok je druga težila samo 2,6 solarnih masa, što je čini najmanjom ikada zabeleženom i gotovo na granici neutronske zvezde.

Ta dramatična razlika navela je naučnike iz Kineske akademije nauka da pretpostave složeniju prošlost. Oni sugerišu da bi par mogao biti povezan gravitacionim uticajem veće, treće crne rupe.

Kineski naučnici su modelirali kako orbitalno kretanje oko takvog trećeg objekta menja signal. Njihovi rezultati su se podudarali sa podacima GW190814, pokazujući ubrzanje duž linije vida jednako 0,0015 puta brzine svetlosti, sa 90% pouzdanosti u rezultate.

Ako je nova hipoteza tačna, ona bi potvrdila da se crne rupe mogu spajati u mnogo složenijim okolnostima nego što se ranije mislilo, podržavajući ideju o hijerarhijskim spajanjima, gde se uzastopni sudari grade u veće crne rupe.

Nalazi takođe sugerišu da bi trojni sistemi crnih rupa mogli biti češći nego što se ranije mislilo. Očekuje se da će buduća posmatranja LIGO-Virgo-KAGRA otkriti mnogo više takvih slučajeva, što bi potencijalno moglo da promeni razumevanje interakcija crnih rupa širom univerzuma.

