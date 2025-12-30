RASPRAVE U PORODICI, NA POSLU, SA PARTNEROM Astro savet za utorak, 30. decembar: Ovi znaci su na udaru kvadrata Merkur-Saturn
MERKUR, simbol mentalnog stanja, komunikacija i biznisa, u Strelcu, 30. decembra obrazuje kvadrat sa Saturnom, planetom ambicije, ugleda, prošlosti, u konfuznim, rasejanim Ribama.
Ovaj izazovan aspekt nepovoljno utiče na poslovne ali i porodične dogovore, potpisivanje ugovora, partnerske i porodične odnose. Naravno, u zavisnosti, od astrološke kuće koje u vašem horoskopu zahvatuju znakove Strelca i Riba.
Na prirodnom horoskopu, na kome je prva kuća u znaku Ovna, ovaj kvadrat, upozorava na probleme na dalekim putovanjima, na ispitima, sa strancima, u sudskim sporovima i rešavanju drugih pravnih pitanja. Takođe, ovaj aspekt govori i o većoj potrebi za introspekcijom, preispitivanjem, izolacijom, osamljivanjem...
Najviše će na udaru biti promenljivi znaci - Strelci, Ribe, Blizanci i Device.
