ISTRAŽIVANJE OTKRIVA: Ogovaranje učvršćuje partnerske odnose
PARTNERI koji ogovaraju druge ljude zapravo su emotivno bliži i srećniji u odnosu u poređenju sa onima koji ne ogovaraju, pokazalo je istraživanje naučnika.
Iako se ogovaranje u većini slučajeva percipira kao nešto negativno, to nije uvek baš tako. Ogovaranje ne mora nužno biti odraz ni niskog samopouzdanja pojedinaca, ni njihove zlonamernosti, niti viška slobodnog vremena - u pojedinim slučajevima ova navika je itekako dobra i može biti korisna za građenje kvalitetnijih, harmoničnijih i znatno čvršćih odnosa.
OGOVARANjEM DO "SVETA ZA DVOJE" I OSEĆAJA DA NAS PARTNER PODRŽAVA
Partneri koji uživaju u ogovaranju drugih ljudi i često ovo praktikuju zapravo su srećniji od onih koji ne vole da ogovaraju: "tračarenje" čini emotivni odnos toplijim i prisnijim, pokazalo je istraživanje Kalifornijskog univerziteta u Riversajdu. Ovakvi razgovori pomažu partnerima da bolje razumeju jedan drugog, osećaju podršku i kreiraju svoj mali "svet za dvoje" u kome će imati interne šale i tajne, koje čine temelj bliskosti.
-Ogovaranje ne pokazuje da je partnerima dosadno u odnosu, niti govori o tome da su oni zlonamerni - to je u stvari signal da je među njima sve kako treba, pojasnio je glavni autor istraživanja, psiholog Čendler Spar, a preneo portal Interesting Indžiniring.
PAROVI U PROSEKU OGOVARAJU DRUGE OKO POLA SATA DNEVNO
-Ogovaranje uopšte ne mora da nosi podrugljiv karakter, dodaje koautor istraživanja, Megan Robins, navodeći jedan od boljih primera: "Zamislite da se vraćate sa žurke i u putu diskutujete ko je šta rekao i kako je igrao. Ako razgovor nosi šaljiv, pa čak i umereno kritičan karakter, to može biti znak da vam je partner bliži od gostiju na zabavi. Ovakvi "pozitivni tračevi" na neki način pomažu da se dobro raspoloženje duže oseća."
Istraživanje američkih naučnika sprovedeno na uzorku od 76 parova je pokazalo i da emotivni partneri danas provode u ogovaranju oko 29 minuta dnevno, dok svako ponaosob (sa prijateljima ili članovima porodice) ogovara druge još oko 38 minuta.
(rt.rs)
