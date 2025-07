VAŽNOST POSTAVLJANJA GRANICA U LJUBAVNIM ODNOSIMA: Nemojte da radite ono što vam ne prija

Ma koliko to možda pomalo grubo zvučalo na prvu, u svakom odnosu veoma je važno i potrebno postavljanje granica. Ni ljubavni odnosi nisu izuzetak po tom pitanju, te je u njima veoma važno jasno odrediti granice prema partneru, koje će vas zaštiti od neželjenog upliva svega što vam ne prija.

One će vam pomoći da odredite koji nivo ranjivosti vam je prijatno da delite sa svojim voljenim. Omogućiće vam da odlučite kako želite da prema vama postupaju, dok istovremeno poštujete granice svog partnera da biste mogli da mu pružite podršku. Ali, šta su lične granice i da li znate kako da ih postavljate u vezama?

U ljubavnim odnosima lične granice predstavljaju ograničenja koja postavljamo oko svog tela, prostora, emocija, informacija vezanih za finansije i digitalnog prostora. Mi određujemo šta ćemo deliti sa svojim partnerom, a on, takođe, bira šta je ono što želi da podeli sa nama. Jednom kada postavite granice, za njihovo održavanje biće veoma važni međusobno poverenje i poštovanje, a isključivo na vama je da odlučite šta vam najviše odgovara. Ukoliko vas partner „pritiska“ da redefinišete svoje granice, znajte da to nije u redu sa njegove strane i da u svakom trenutku imate izbor da odlučite i uradite ono što vam se čini ispravnim.

Stručnjaci iz američkog udruženja socijalnih radnika i psihologa pod nazivom „Ljubav je poštovanje“ prilikom sporovođenja ankete postavili su pitanje ispitanicima: „Koje granice je najvažnije postaviti?“, a najčešći odgovor bio je: „Sve!”. Zato su članovi ove institucije rešili da nam približe nekoliko vrsta granica koje možemo da stvorimo.

Digitalne

Pod njih spadaju ograničenja koja ste napravili vezano za vaš računar, društvene mreže, mobilni telefon i onlajn profile. U ovu grupu takođe može da se uvrsti digitalna komunikacija, kao što je seksting (slanje poruka sa seksualnim sadržajem, koje mogu da uključuju i fotografije), “obične“ tekstualne poruke i objavljivanje na društvenim medijima. Preispitajte se kako se osećate povodom svega navedenog i odlučite šta bi vam najviše odgovaralo, pre nego što porazgovarate sa vašim dečkom ili devojkom. Bilo bi dobro da razmislite o pitanjima kao što su: „Da li mi je prijatno da moja fotografija bude objavljena na partnerovom profilu sa društvenih mreža?“ ili: „Da li želim da status naše veze bude javno naznačen?“ Definisanje odgovora na ovakva pitanja može vam pomoći da jasno formulišete i saopštite svoje granice vašem voljenom biću i pomognete mu da razume način na koji bi trebalo da ih poštuje.

Takođe je važno da postavite granice oko pristupa vašim različitim nalozima na internetu. Sve i da u potpunosti verujete partneru, ne morate da mu otkrijete svoje lozinke ukoliko rešite da to ne učinite, i to ne bi trebalo da utiče na kvalitet vašeg odnosa i uzajamnog poverenja.

Fizičke

Njih “postavljate” oko svog tela, doma i mesta koja često posećujete. Ove granice vam mogu pomoći da odredite sopstveni nivo udobnosti prilikom fizičkog dodira i intimnosti, pokazivanja naklonosti u javnosti i kada osećate da vam fizički kontakt šteti na bilo koji način. Shvatite šta vam najviše prija i saopštite to svom partneru.

Poznato je da u vezi emocije oba partnera znaju da budu snažne, a ponekad možete biti mnogo ljuti zbog situacije u kojoj ste se našli sa izabranikom svog srca. Ali, kad naučite kako da upravljate svojim osećanjima lakše ćete „razbistriti“ glavu i racionalno razgovarati sa svojim voljenim o problemima. Neslaganja su prirodna i neizbežno se dešavaju u svakoj zdravoj vezi. Međutim, svaka fizička povreda do koje dolazi tokom svađe ili u bilo kom drugom trenutku u vezi nikada nije i neće biti u redu i prihvatljiva, kao takva.

Finansijske

Reč je o ograničenjima u vezi sa vašim prihodima, bankovnim računom, kreditnim karticama i drugim oblastima vezanim za novac. Ako vam je udobno dok sa izabranikom razgovarate o tome koliko novca zarađujete ili delite informacije o svom bankovnom računu, slobodno budite otvoreni sa njim. Međutim, deljenje informacija o bankovnom računu, razgovor o tome kako trošite novac ili omogućavanje pristupa vašim kreditnim karticama nije neophodno, posebno ako vam nije prijatno da razgovarate o takvim detaljima. Ukoliko živite sa partnerom, ključno je da vodite iskren razgovor o svojim mesečnim troškovima i onome što mislite da možete sebi da priuštite. No, to ne znači da morate da sa njim delite svaki aspekt svoje finansijske situacije. Novac je veoma osetljiva tema i sasvim je prihvatljivo da sa partnerom ne delite sve svoje informacije vezane za prihode.

Emocionalne

Ovom vrstom granica „okružujete“ svoja osećanja, ranjivost i poverenje. One vam pomažu da odlučite u kojoj meri želite da “podelite” svoje srce sa partnerom. Vremenom, kako se vaš odnos produbljuje, odlučite šta emocionalna podrška znači za vas. Razgovarajte o tome kako oboje doživljavate doslednost i potrudite se da to i praktično pokažete jedno drugom. Izgradnja poverenja, koje posledično prati sve veća ranjivost, zbog veće otvorenosti prema voljenoj osobi, zahteva vreme i u potpunosti zavisi od vas. Nemojte da žurite prilikom toga i ubrzavate se, već sledite svoj tempo. Slobodno se “otvorite” kada vam postane dovoljno prijatno i udobno da sa partnerom podelite i one osetljivije delove sebe.

Iako je prelepo biti u ljubavnoj vezi i provoditi vreme sa partnerom, podjednako je važno, a i zdravo za odnos, imati emocionalnu nezavisnost. To znači da je potpuno u redu da vi ili vaš partner provodite vreme odvojeno, družeći se sa prijateljima ili porodicom, ili imate različita interesovanja kojima želite da se posvetite „solo“, nezavisno jedno od drugog. To vam oboma daje, tako potrebnu i sasvim dovoljnu, količinu vremena u kom ćete održavati lične odnose koji postoje van vaše veze.

Mada granice katkad deluju kao da na neki način „ometaju” vezu, ovi lični parametri mogu postaviti temelje za zdrav partnerski odnos koji obiluje ljubavlju i poštovanjem. Tako su digitalne, fizičke, finansijske i emocionalne granice zapravo neophodne za uravnotežen i uspešan ljubavni odnos. Donošenje odluka o tome šta vam se čini ispravnim u navedenim aspektima života, pa i romantičnim relacijama, može pomoći vašem partneru da nauči kako da vas bolje podrži i izgradi tačke poverenja putem kojih ćete produbiti vezu. Granice su dvosmerna ulica i trebalo bi da ih poštuju obe, u ovu svojevrsnu vrstu saobraćaja uključene, strane. Olakšavajući faktor je to što one nikada nisu zacementirane. Uvek imate izbor da promenite mišljenje tokom razvoja veze i prilagodite ova svoja ograničenja u zavisnosti od nivoa sopstvene udobnosti u odnosu.

Prevazilaženje izazova Kada su granice nejasne ili ih voljena osoba ignoriše, to može dovesti do značajnih izazova. Navešćemo samo neke od njih: Upadanje u zamku da govorite „da“ kada mislite „ne“ da biste izbegli sukob ili udovoljili partneru; Izgovaranje reči „ne“ kao vid kažnjavanja ili povlačenja; Očekivanje da vam partner čita misli umesto da jasno komunicirate; Pokušaj kontrole ponašanja partnera manipulacijom. Rešavanje ovih obrazaca ponašanja zahteva iskrene razgovore, spremnost za preuzimanje odgovornosti i posvećenost stvaranju zdravijeg odnosa. Ukoliko vam je stalo do veze, sigurni smo da ste spremni na to.