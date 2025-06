ŠTA KAŽU NAUČNICI: Šta se događa posle smrti i da li tamo negde ima života

POSTOJI li duša i šta se dešava sa njom posle smrti su česta pitanja koje čovek sebi postavlja. Ta mističnost oko smrti odvajkada zanima ljude, a što se tiče nauke i ovih tema, ne može se nedvosmisleno dati odgovor, ali može da istraži šta se dešava sa telom kada umre.

Smrt je prestanak životne aktivnosti organizma, koji nastaje kao rezultat nepovratnog prekida fizioloških procesa u ćelijama i tkivima. Suprotno raširenom mišljenju, ljudska smrt je skoro uvek proces, a ne događaj. Trenutna smrt je moguća samo pod jednim uslovom, ako se čovek nađe u neposrednom epicentru nuklearne eksplozije, kada se telo za delić sekunde raspadne na najsitnije čestice i čovek ne stigne ni da shvati šta se desilo. "Klasična" smrt, bilo da nastupi usled prirodnih uzroka ili nasilno, ne dešava se trenutno. Svaki sistem organizma umire u svoje vreme, iako je njihov prestanak rada, naravno, međusobno povezan. Smrt mozga može nastupiti pre nego što srce stane, a nakon što srce prestane da radi, mozak neko vreme još može da održava vitalnost.

Tradicionalno, smrt se definisala prestankom rada srca i disanja, ali je krajem 20. veka definicija proširena. Danas se smrt definiše kao nepovratni prestanak svih funkcija mozga, uključujući moždani stub, ili kao nepovratni prestanak disanja i cirkulacije. Savremena medicina može "ponovo pokrenuti" srce i disanje, ali ne mozak, što je ključni kriterijum za smrt.

Nakon prestanka rada srca, mozak preživi još oko šest minuta ako se ne pokrene brza reanimacija. Bez nje, mozak umire, što vodi do gubitka svesti i trajnih oštećenja.

Nakon smrti, telo prolazi kroz niz promena: mišići se opuštaju, koža bledi, zenice se šire i ne reaguju. Postoje i refleksi kontrolisani kičmenom moždinom koji mogu uzrokovati pokrete tela i nakon smrti mozga, poznati kao Lazarov refleks.

Srce može privremeno nastaviti da pokazuje električnu aktivnost čak i nakon prestanka pulsa, ali to nije znak povratka života već posledica preostalih električnih pojava.

ČOVEK MOŽE BITI SVESTAN DA PROLAZI KROZ KLINIČKU SMRT

Kada čovek umire, on to može i da shvati. Do tog zaključka došla je grupa naučnika gde su posmatrali ljude koji su doživeli srčani zastoj, ali su bili uspešno reanimirani. Rezultati su pokazali da je 40 odsto onih koji su preživeli srčani zastoj bilo svesno da su bili klinički mrtvi. To znači da teoretski čovek čak može da čuje kako mu lekari izgovaraju dijagnozu smrti.

Telo nakon smrti još neko vreme sadrži vitalne matične ćelije - ostaju žive do 17 dana , koje se mogu koristiti u medicinskim svrhama, posebno u regenerativnoj medicini.

"NA IVICI SMRTI" - ISKUSTVA

Klinička smrt predstavlja prekid krvotoka, disanja i svesti, ali je u tom periodu moguće vratiti se u život kroz reanimaciju jer su oštećenja još reverzibilna. Ipak, većina ljudi koji dožive kliničku smrt ne preživi, posebno ako se srce zaustavi van bolnice. Tokom kliničke smrti mogu se javiti specifična iskustva - osećaji unutrašnjeg mira, vantelesna iskustva, viđenja svetla i komunikacija sa "bićima". Ponekad ljudi mogu "posmatrati" sebe spolja, kao što je bio slučaj američke pacijentkinje koja je bila tehnički mrtva tokom operacije. Ovakva iskustva i dalje ostaju predmet istraživanja i diskusija.

