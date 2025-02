OBAVEZNO PROVERITE: Zbog čega stjuardese ostavljaju ceduljice u hotelskim sobama i kome su one namenjene

STJUARDESE imaju novi trik za pomoć gostima hotela - one im ostavljaju ceduljice sa važnom porukom i time im pomažu da budu sigurni da je njihova soba temeljno očišćena pre useljenja.

Foto: Shutterstock

Gde da potražite tajnu poruku?

Stjuardese i stjuardi imaju ubedljivo najviše iskustva kada je odsedanje u hotelima u pitanju, budući da na većini letova imaju i takozvani lejover - vreme boravka na destinaciji koji im služi za odmor između dva leta. Sada su se oni dosetili da pomognu i drugim gostima i da ih na neobičan način obaveste o tome da li je soba temeljno očišćena između njihovog i boravka narednog gosta. I to uz pomoć ceduljica.

STENICE U HOTELSKIM KREVETIMA POSLUŽILE STJUARDESAMA KAO INSPIRACIJA

Hotelski kreveti su idealno mesto za skrivanje stenica i ako smo nešto naučili prošle godine, kada su o njihovoj najezdi pisali svi mediji, jeste to da prvo što treba da uradimo kada se uđemo u smeštaj je da proverimo da li ih ima u dušeku. Za to je potrebno da podignemo svu posteljinu sa kreveta i temeljno pregledamo šavove dušeka i deo gde se on spaja sa uzglavljem. Upravo ovo su stjuardese i iskoristile za "komunikaciju" sa gostima koji odsedaju nakon njih.

ČIM SE UĐETE U SOBU POTRAŽITE PORUKU OD STJUARDESA

Na papirićima letačko osoblje ispisuje poruku poput "Ako vidite ovu ceduljicu, znači da posteljina nije promenjena", a zatim ih ubacuje ispod prekrivača ili čaršava. Naredni gost koji se uđe u sobu će, kako bi proverio ima li stenica, obavezno podići i posteljinu, a ako ona nije promenjena između odlaska prethodnih gostiju (letačkog osoblja) i njihovog dolaska, znači da će porukica biti na svom mestu, gde je i ostavljena.

ŠTA RADITI UKOLIKO UGLEDATE OVAKVU PORUKU? IMATE 2 OPCIJE

Stjuardese sugerišu da postoje dva izlaza iz ove neugodne situacije: prvi jeste da zahtevate da se soba odmah, u vašem prisustvu sredi, a sva posteljina zameni novom, a drugi je da tražite da vas presele u drugu sobu, prenosi Njujork Post. Prva opcija je svakako bolja, poručuju one, jer ćete tako biti sigurni da je posteljina zamenjena, dok sa drugom rizikujete da vas ponovo usele u sobu koja nije sređena i u kojoj je posteljina koja nije promenjena.

SA KREVETA OBAVEZNO SKLONITE I OVO - JER ODATLE VREBAJU I STENICE I PRLjAVŠTINA

Prva stvar koju bi trebalo da sklonite sa kreveta ili fotelja odmah po useljenju u hotelsku sobu jesu ukrasni jastuci i masivni, dekorativni prekrivači. Posložite ih u jedan ćošak ili spakujte u garderober, kako oni ne bi dolazili u kontakt sa vašim stvarima i kožom. "Ove predmete je veoma teško temeljno očistiti, a ujedno ih sobarice i jako retko čiste", naveo je Džil Koh, a preneo portal Best Lajf Onlajn.

(rt.rs)

