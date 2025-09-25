MINISTARSTVO PROSVETE NAJAVILO: Uplata fakultetima u iznosu id 492 miliona dinara do kraja septembra
MINISTARSTVO prosvete prati finansijske potrebe univerziteta i fakulteta i u skladu sa utvrđenom dinamikom izdvaja predviđena sredstva za materijalne i druge troškove. U skladu sa tim druga rata sredstva za materijalne troškove fakulteta u iznosu od 492 miliona dinara biće uplaćena do kraja septembra
Rešenja o raspodeli sredstava za stalne troškove, troškove materijala i druga primanja zaposlenih upućena su danas visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija.
"Država redovno izmiruje obaveze prema visokoškolskim ustanovama i nema govora da ne prati finansijske potrebe univerziteta. Druga rata u iznosu od 492 miliona dinara biće isplaćena do kraja ovog meseca, dok su preostale dve, kako je i dogovoreno, planirane za novembar i decembar", naveo je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.
On je rekao da je ranije isplaćena prva rata sredstva za materijalne troškove u ukupnom iznosu od oko 393 miliona dinara visokoškolskim ustanovama.
Prema njegovim rečima, ni jednoj ustanovi neće biti isključeni struja, voda i grejanje, a komunalna i druga javna preduzeća u dogovoru sa Ministarstvom prosvete odložiće naplatu računa za nekoliko dana.
"Reakcije pojedinih dekana i izjave da je zbog neisplaćenih materijalnih troškova ugrožen rad fakulteta su u najmanju ruku dvolične. Postavlja se pitanje kako nisu bili tako zabrinuti za univerzitet kada su plenumi i blokade bili jedini sadržaj univerzitetskog života", zapitao je ministar. On je još jednom podsetio da "ni plenumi ni blokade nisu deo zakonitog rada na fakultetu, niti deo tradicionalne i inovativne pedagoške prakse".
Kako je naveo Stanković, nastali dugovi su posledica odluke rukovodstva fakulteta i univerziteta da se bojkotuje osnovna misija visokoškolskih ustanova da prenosi i unapređuje znanje studenata.
"Ministarstvo u skladu sa zakonom može da prenese sredstva visokoškolskim ustanovama samo ako sprovode nastavu. Naime, uslov za prenos sredstava visokoškolskim ustanovama u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju je izvođenje nastave i organizovanje ispita na svim akreditovanim studijskim programima", rekao je Stanković. On je naveo da se sada na fakultetima realizuju ispiti.
Ministar je istakao da su izmenama zakona o visokom obrazovanju budžetska sredstva za visoko obrazovanje povećana ove godine za 20 odsto, odnosno za 12 milijardi dinara. Osim toga, predviđena su i sredstava koja će u celosti pokrivati stalne troškove visokoškolskih ustanova, veća izdvajanja za troškove materijala za visokoškolske ustanove, kao i pokrivanje u celosti troškova za druga primanja zaposlenih, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za visoko obrazovanje.
Pored toga, osnovica za plate u visokom obrazovanju, izjednačava se sa osnovicama plata zaposlenih na ostalim nivoima obrazovanja od 1. januara 2026. godine, a dodatna sredstava u iznosu od 5,7 milijardi dinara za povećanje plata zaposlenih u visokom obrazovanju za 15,97 %, obezbeđena su kroz izmenu uredbi kojima se utvrđuju koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u visokom obrazovanju.
