Bogat program na Dositejevim danima: Muzej Vuka i Dositeja od 18. do 25. aprila

KONCERTI, druženja i razmena knjiga, samo su deo muzejskog programa "Dositejevi dani", koji će biti održani od 18. do 25. aprila u Muzeju Vuka i Dositeja, u čast 10. aprila - Dana sećanja na srpskog prosvetitelja.

Kako je najavljeno iz Narodnog muzeja Srbije (NMS), posetioci imaju priliku da uživaju u raznovrsnom muzejskom programu posvećenom životu i delu pisca i prvog srpskog ministra prosvete, sa ciljem isticanja značaja Dositejevih ideja prosvetiteljstva, racionalizma i obrazovanja uopšte.

Prvi događaj u okviru ove manifestacije je koncert Muzički vremeplov s Dositejem, koji će se održati u subotu 18. aprila u 18 časova.

Učenice klase solo pevanja profesorke Olivere Milojević-Čavić iz Muzičke škole "Vojislav-Lale Stefanović" predstaviće beogradskoj publici muziku Dositejevog vremena kroz pesme, dok će ih na klaviru pratiti Višnja Dimitrijević.

Na Svetski dan knjige i autorskih prava, 23. aprila od 12 do 19 časova, posetioci imaju priliku učestvuju u razmeni knjiga, koju prati selekcija dečjih izdanja uz želju da Razmena "preraste u finu tradiciju".

Poslednji događaj u okviru Dositejevih dana biće predavanje Dositej Obradović, prvi srpski pustolov, koji će biti održan 25. aprila u 18 časova.

Anegdote sa njegovih putovanja, doživljaji gradova koji su danas velike evropske metropole, ali i njegova zapažanja, duhovite opaske i pronicljiva razmišljanja o mentalitetu naroda biće samo deo priča koje će publika čuti.

Svi programi u okviru Dositejevih dana u Muzeju Vuka i Dositeja besplatni su za sve posetioce i prethodne prijave nisu potrebne, navodi se u saoopštenju NMS.

(Tanjug)