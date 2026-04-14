Kultura

Bogat program na Dositejevim danima: Muzej Vuka i Dositeja od 18. do 25. aprila

Dragana Drlačić

14. 04. 2026. u 14:41

KONCERTI, druženja i razmena knjiga, samo su deo muzejskog programa "Dositejevi dani", koji će biti održani od 18. do 25. aprila u Muzeju Vuka i Dositeja, u čast 10. aprila - Dana sećanja na srpskog prosvetitelja.

Богат програм на Доситејевим данима: Музеј Вука и Доситеја од 18. до 25. априла

FOTO: Muzej Vuka i Dositeja

Kako je najavljeno iz Narodnog muzeja Srbije (NMS), posetioci imaju priliku da uživaju u raznovrsnom muzejskom programu posvećenom životu i delu pisca i prvog srpskog ministra prosvete, sa ciljem isticanja značaja Dositejevih ideja prosvetiteljstva, racionalizma i obrazovanja uopšte.

Prvi događaj u okviru ove manifestacije je koncert Muzički vremeplov s Dositejem, koji će se održati u subotu 18. aprila u 18 časova.

Učenice klase solo pevanja profesorke Olivere Milojević-Čavić iz Muzičke škole "Vojislav-Lale Stefanović" predstaviće beogradskoj publici muziku Dositejevog vremena kroz pesme, dok će ih na klaviru pratiti Višnja Dimitrijević.

Na Svetski dan knjige i autorskih prava, 23. aprila od 12 do 19 časova, posetioci imaju priliku učestvuju u razmeni knjiga, koju prati selekcija dečjih izdanja uz želju da Razmena "preraste u finu tradiciju".

Poslednji događaj u okviru Dositejevih dana biće predavanje Dositej Obradović, prvi srpski pustolov, koji će biti održan 25. aprila u 18 časova.

Anegdote sa njegovih putovanja, doživljaji gradova koji su danas velike evropske metropole, ali i njegova zapažanja, duhovite opaske i pronicljiva razmišljanja o mentalitetu naroda biće samo deo priča koje će publika čuti.

Svi programi u okviru Dositejevih dana u Muzeju Vuka i Dositeja besplatni su za sve posetioce i prethodne prijave nisu potrebne, navodi se u saoopštenju NMS.

 (Tanjug)

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

PREMINUO NOLAN: Proslavio se u hit serijalu o Betmenu (FOTO)

Glumac filmova „Betmen počinje“ (Batman Begins) i „Dankerk“ (Dunkirk), Džon Nolan, je preminuo u 87. godini. Ova zvezda i stric slavnog reditelja Kristofera Nolana preminuo je danas, prenose mediji. Uzrok smrti britanskog glumca još uvek nije otkriven, prema pisanju lokalnog lista „Stratford-upon-Ejvon Herald“ (Stratford-Upon-Avon Herald).

11. 04. 2026. u 20:35

HOD OD MUKE KA SVETLOSTI: Narodni muzej Srbije ovu godinu posvetio je nacionalnom slikarstvu

OVU godinu Narodni muzej Srbije posvetio je nacionalnom slikarstvu. Prvo je na Sretenje otvorena izložba "Pioniri realizma - slikar Miloš Tenković (1849-1891)", a 10. maja, na Dan muzeja, povodom 150 godina rođenja Milana Milovanovića (1876-1946), pred publikom će se, posle 40 godina naći izbor iz opusa pionira srpskog impresionizma. Autor obe je Petar Petrović, muzejski savetnik i kustos Zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka.

11. 04. 2026. u 07:10

