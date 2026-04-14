Kultura

"Stanje stvari" - Svet bez ljudi: Nova izložba Biljane Đurđević, slikarke i profesorke FLU

Miljana Kralj

14. 04. 2026. u 16:48

NA mestu gde je pre 26 godina, u proleće 2000. održala magistarsku izložbu "Kabare", u Centru za kulturnu dekontaminaciju, naša međunarodno priznata umetnica i profesorka Fakulteta likovnih umetnosti, Biljana Đurđević, će u sredu, 15. april u 19 časova, predstaviti svoju novu postavku "Stanje stvari".

Njeni monumentalni radovi tu će se naći u dijalogu i sa samim mestom izlaganja, ali i sa arhitekturom Paviljona Veljković.

- Za umetnicu koja sa ogromnim samopouzdanjem i znanjem vlada ljudskom figurom, odsustvo ljudi je - osim na jednoj slici - upečatljivo u ovim radovima - ističe se u tekstu mkoji prati izložbu, a koji su potpisale kustoskinje Ana Miljanić, Ana Sladojević i Aleksandra Sekulić. - Tragovi njihovog prisustva, međutim, navode nas da se upitamo gde su nestali svi protagonisti, i kakve scene zapravo posmatramo. Varljiva mirnoća prizora: istrošenih metalnih kreveta na čijim se dušecima ocrtavaju ulegnuća nastala korišćenjem u "Stanju stvari", stolice i dve prevrnute čaše u "Poslednjoj večeri", i smrt kao industrijalizovan proces u "Klanici", odaju uznemirujuću nasilnu pozadinu ovih prizora. Rad Biljane Đurđević ne tematizuje, međutim, postapokaliptičnu budućnost. Izložba "Stanje stvari" je svojevrsni zapis o momentu u kom se nalazimo. Ovo su slike koje ne upozoravaju na ono što će se desiti, već pokazuju da je nasilje - koje se kao tema pojavljuje u celokupnom njenom umetničkom opusu - već tu, sveprisutno.

Umetnica koja je bila gostujući predavač na njujorškoj Parsons novoj školi dizajna, izlagala je u Beču, Budimpešti, Tel Avivu, Stokholmu, Berlinu, Atini, Oslu, Askoni, Sidneju, San Francisku, Napulju, Milanu....Objavila je 2020. i grafički roman zasnovan na delima iz ciklusa "Oruđe delanja".

