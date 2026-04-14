Suštinsko i univerzalno u čoveku: Slike umetnice Laure Sagmajster od petka u Beogradu
SLIKARKA Laura Sagmajster, jedinstvenog tona i prepoznatljivog izraza, koja stvara u mađarskoj i Srbiji, predsaviće beogradskim ljubiteljima umetnosti svoja dela u petak, 17.aprila u 20 časova, u Galeriji "N.eon" (Crnogorska 10).
Na njenim slikama prožimaju se apstraktno, gestualno i figurativno, unutrašnja stanja i spoljašnji utisci. Umetnica se bavi osećanjima: ljubavlju, žudnjom, gubitkom i tugom.
- Slike se grade kroz slojeve, preslikavanja i tragove prethodnih intervencija, koji ostaju prisutni kao deo kontinuiranog nastajanja značenja - ističe Tamara Kucor, istoričar umetnosti. - Polazeći od uverenja da je istina duboko subjektivna, fragmentarna i lična, Laura otvara prostor za višestruka čitanja. Za nju stvarnost nije crno-bela, niti je svedena na proste kontraste. U tom višeslojnom svetu, boja postaje ključni nosilac značenja. Prepoznatljiva ružičasta, u rasponu od zagasitih crvenih tonova do nijansi mladog vina, naglašava strastvenost, senzualnost i blagu mističnost njenih radova. Plavi tonovi pojavljuju se kao kontrapunkt, prizivaju mir, kišu i tok reke Tise, uspostavljajući suptilnu ravnotežu unutar slike. Unutrašnji doživljaj nameće se kao jedno od centralnih uporišta ove izložbe.
Slike Laure Sagmajster, kako piše Kucorova, izazivaju trenutni odjek u posmatraču, beleže ono što je u čoveku suštinsko i univerzalno, stvarajući prizore pred kojima je nemoguće ostati ravnodušan:
- Da bi se dosegla ta tačka, neophodne su dve stvari: potpuna umetnička sloboda i apsolutna iskrenost.
