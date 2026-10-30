SUZANA MANČIĆ ZA "TV NOVOSTI": Žena pobedi zlu sudbinu i ide uzdignute glave, a naš karavan je san za jedan dan (FOTO)

ŽENA pobedi bolest, pobedi zlu sudbinu, pobedi gubitak, pobedi sebe i ide kroz život uzdignute glave i nađe snage da se smeje i šali.

Foto: RTS

Ovako govori Suzana Mančić, koja se na RTS vratila kao voditeljka emisije "Modni salon karavan". Susreti sa ženama čije su životne priče ispunjene odricanjima, borbom i snagom ostavljaju dubok trag na nju, podsećajući je koliko je važno da, pored svih obaveza, ne zaboravimo jedni na druge, ali ni na sebe.

U emisiji koja se emituje subotom u 15 časova na Prvom programu Javnog servisa, Suzana sa ekipom putuje širom Srbije, upoznaje žene koje su godinama stavljale porodicu i najbliže na prvo mesto i priređuje im promenu koja prevazilazi novu frizuru, šminku i garderobu. Iza svakog preobražaja krije se mnogo više od drugačijeg odraza u ogledalu. To je prilika da se ove žene ponovo osete voljeno, lepo i posebno, jer zaslužuju pažnju, nežnost i vreme za sebe.

Iako priznaje da joj naporan ritam snimanja, putovanja i radni dani duži od 12 sati ostavljaju malo vremena za privatni život, Suzana ne krije koliko uživa u ovom projektu. U razgovoru za "TV novosti" otkriva zašto je važno da se prepoznaju žrtva i trud žena koje često ostaju u senci mnogobrojnih obaveza, govori o predrasudama koje prate brigu o izgledu, ali i o tome kako je nedavno dobijena uloga bake probudila najlepše uspomene. Foto: RTS

*Vratili ste se na RTS sa emisijom "Modni salon karavan", koja u prvi plan stavlja žene koje su godinama brinule o drugima, a sebe ostavljale po strani. Šta vas je privuklo ovoj priči i koliko vam je bilo važno da budete deo projekta koji pažnju posvećuje upravo njima?

- Merilo standarda nije Beograd, gde žene imaju priliku da se srede i posvete sebi. Ako zađemo u ruralne i manje sredine, situacija je sasvim drugačija. Sve su one jednom bile lepe i mlade, a onda ih je život samleo. Druga stvar koja me je privukla jeste dinamika snimanja. Ne sedim u studiju, putujem sa ekipom, iscrpljujuće je, ali i zabavno i raznovrsno.

*Iza svake žene koju upoznajete stoji životna priča, sa svim radostima, odricanjima i brigama koje nosi. Koliko vam je važno da, pored njihove spoljašnje transformacije, otkrijete i ono što se ne vidi na prvi pogled?

- Veličanstveno je što su izabrane, što ih neko voli i poštuje. U životu žene mnoge stvari se podrazumevaju, ona sve mora, ona sve može, a često zaboravljamo koliko su probile granice svoje izdržljivosti. To je ono što treba istaći u prvi plan. To naglašava naš "Modni salon karavan".

*Govorili ste o tome da su vas neke životne priče toliko potresle da ste posle snimanja plakali. Da li vam se dogodi da vas susret sa nekom ženom prati i kada se snimanje završi i vratite se svojim svakodnevnim obavezama?

- Da, apsolutno. Onda pomislim koliko smo nezahvalni na svemu što nam je život dao i rasplačem se. Neke životne priče su dobra lekcija i za mene lično.

*Kada se posle promene frizure, šminke i garderobe junakinje prvi put pogledaju u ogledalo, često uslede snažne emocije. Šta mislite, šta im u tim trenucima najviše znači, to što ponovo vide sebe u drugačijem izdanju ili saznanje da je neko poželeo da ih obraduje i učini da se osećaju posebno?

- Na mrežama sam dobila mnogo različitih komentara, od "Pa šta?! i mi peremo sudove svaki dan..." do "Vi samo na frizera mislite...". Frizer je ovde metafora ženstvenosti i malog luksuza brige o sebi i svom izgledu. Žena prođe kroz vrata našeg karavana pritisnuta brigama i umorom, a posle par sati se pojavi glamurozna kao filmska zvezda. Sjaj u očima, sasvim drugačiji držanje i hod. Poneka suza od uzbuđenja i fantastične reakcije ne samo najbližih, već i nas u ekipi.

*U mnogim slučajevima upravo njihovi najbliži, suprug, deca ili prijatelji prijavljuju žene za učešće u emisiji, često bez njihovog znanja. Koliko vas dirne kada vidite da neko želi da uzvrati pažnju ženi koja je godinama bila oslonac celoj porodici?

- Hvala svima koji cene rad, pažnju i žrtvu koja nema cenu. Majka nikada ne može da naplati odgajanje deteta, neizmerno je i nenaplativo, supruga retko dobije zahvalnost muža, ne zato što to osećanje ne postoji, već zato što nas život melje, obaveze se gomilaju i umor nas lomi. Prijava za naš karavan je topla zahvalnost i izraz ljubavi.

*Mnoge žene su navikle da najpre završe sve što se tiče porodice i posla, pa tek onda, ako ostane vremena, pomisle na sebe. Zašto nam je toliko teško da sebi damo prednost bar ponekad i da li žena mora da nauči da ne treba da oseća grižu savesti kada odvoji vreme samo za sebe?

- Tradicija i društvo nameću tu grižu savesti. Žena si, majka si, znači moraš. To nam je usađeno od detinjstva, kopiramo ono što vidimo u svojoj kući, mama kuva i čisti dok tata lenstvuje i čita novine. Ne mora niti obrnuto, ali je u redu da postoji podela kućnih poslova, zar ne? Foto: Privatna arhiva

*Pomenuli ste i da se žene zbog finansijskih problema često prvo odriču frizera, farbanja i nege. Koliko je važno podsetiti ih da briga o sebi ne mora da bude skupa i da ponekad i mala promena može da donese veliko zadovoljstvo?

- Živimo u vremenu visokih, nametnutih standarda. Skupoća je na sve strane, na ženi je da odluči čega će se odreći, pozorišta, teretane, frizera ili novih cipela, na primer. Jer detetu su potrebne nove patike... Kada zasnuješ porodicu, prioriteti se menjaju. Naš "Modni salon karavan" je premija, za jedan dan. San za jedan dan.

*Publika vas decenijama gleda na televiziji, a vi ste prošli kroz različite životne i profesionalne periode. Kako se vaš odnos prema lepoti menjao s godinama i šta danas za vas znači biti negovana žena, da li je to prevashodno izgled ili način na koji se žena oseća u sopstvenoj koži?

- Izgled i samopouzdanje nekako idu ruku podruku, mislim da je moja profesija veoma zahtevna kada je izgled u pitanju, do te mere da ljudi prvo gledaju, a onda slušaju ili ne slušaju šta imaš da kažeš. Često sam bila loše interpretirana na račun komentara o tome šta sam obukla. Bez obzira na sve, polažem dosta na spoljašnji izgled, ali se takođe trudim da pročitam dobru knjigu ili da naučim nešto novo, pogotovo u digitalno vreme.

*Rekli ste da ni sami, zbog zgusnutog rasporeda i snimanja, ne stižete uvek da odete kod frizera. Kada se sve obaveze nagomilaju, šta vam najčešće nedostaje i kako uspevate da pronađete vreme za sebe?

- Moja kosa je jako neposlušna i zato sam zavisna od frizera. Ali to je najmanje o čemu brinem zbog nagomilanih obaveza. Nedostaju mi susreti sa prijateljima, odlazak kod unučadi, nedostaju mi trenuci sa mojim ćerkama, jer imamo toliko toga da ispričamo jedna drugoj. Nedostaje mi san, zbog snimanja "Karavana" mi putujemo po Srbiji, ustajemo pre bele zore i radni dan traje nekada više od 12 sati, ali ne žalim se. Volim svoj posao. Foto: Privatna arhiva

*Ove godine postali ste baka, pošto je vaša starija ćerka Teodora rodila sina Mijata. Kako ste doživeli taj trenutak i da li vas je dolazak unuka podsetio na nešto što ste možda, dok ste i sami podizali decu, doživljavali drugačije?

- Kada sam Mijata prvi put uzela u ruke, shvatila sam da su prošle decenije kako nisam držala bebu u naručju. I, naravno, navrle su uspomene, divne uspomene.

*Kakva ste baka i da li ste uspeli da pronađete meru između želje da ga razmazite i potrebe da poštujete pravila koja postavljaju njegovi roditelji?

- Ima vremena. Razmaziće ga otac i majka. Nisam neko ko deci sve dopušta.

*Kada biste mogli da izdvojite jednu stvar koju biste voleli da žene ponesu iz "Modnog salona karavana", šta bi to bilo? I šta biste poručili onima koje su toliko navikle da budu tu za sve druge da su gotovo zaboravile kako izgleda kada neko brine o njima?

- To bi bilo samopuzdanje.

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