Kultura

„IVANOV“ PRED ZRENJANINSKOM PUBLIKOM: NP „Sterija“ učestvuje na Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine

Јелена Баљак
Jelena Baljak

29. 10. 2026. u 18:17

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POSLE uspešne premijere Čehovljeve drame „Ivanov“ na festivalu „Vršačka pozorišna jesen“, NP „Sterija“ iz Vršca će se upravo tim komadom predstaviti i na 74. Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine.

„ИВАНОВ“ ПРЕД ЗРЕЊАНИНСКОМ ПУБЛИКОМ: НП „Стерија“ учествује на Фестивалу професионалних позоришта Војводине

Foto: NP Sterija

Ova smotra traje od 29. oktobra do 10. novembra u Zrenjaninu, a Vrščani su na repertoaru sutra, 30. oktobra, u okviru takmičarskog dela programa.

„Ivanov“ je prva premijera NP „Sterija“ u novoj pozorišnoj sezoni. Predstavu je režirao Dušan Petrović, koji je već nagrađen za najbolju režiju na vršačkom festivalu, u konkurenciji tri beogradska i jednog kruševačkog pozorišta.

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