„IVANOV“ PRED ZRENJANINSKOM PUBLIKOM: NP „Sterija“ učestvuje na Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine
POSLE uspešne premijere Čehovljeve drame „Ivanov“ na festivalu „Vršačka pozorišna jesen“, NP „Sterija“ iz Vršca će se upravo tim komadom predstaviti i na 74. Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine.
Ova smotra traje od 29. oktobra do 10. novembra u Zrenjaninu, a Vrščani su na repertoaru sutra, 30. oktobra, u okviru takmičarskog dela programa.
„Ivanov“ je prva premijera NP „Sterija“ u novoj pozorišnoj sezoni. Predstavu je režirao Dušan Petrović, koji je već nagrađen za najbolju režiju na vršačkom festivalu, u konkurenciji tri beogradska i jednog kruševačkog pozorišta.
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