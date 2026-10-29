„IVANOV“ PRED ZRENJANINSKOM PUBLIKOM: NP „Sterija“ učestvuje na Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine

POSLE uspešne premijere Čehovljeve drame „Ivanov“ na festivalu „Vršačka pozorišna jesen“, NP „Sterija“ iz Vršca će se upravo tim komadom predstaviti i na 74. Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine.

Foto: NP Sterija

Ova smotra traje od 29. oktobra do 10. novembra u Zrenjaninu, a Vrščani su na repertoaru sutra, 30. oktobra, u okviru takmičarskog dela programa.

„Ivanov“ je prva premijera NP „Sterija“ u novoj pozorišnoj sezoni. Predstavu je režirao Dušan Petrović, koji je već nagrađen za najbolju režiju na vršačkom festivalu, u konkurenciji tri beogradska i jednog kruševačkog pozorišta.