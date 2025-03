JELENA HELC ZA "NOVOSTI": Provodnik sam za lepo vaspitanje (FOTO)

TELEVIZIJSKA, pozorišna, filmska i glasovna glumica, TV novinarka i voditeljka Jelena Helc je odnedavno urednica i zaštitno lice emisije "Tražim reč" na TV Newsmax Balkans, sa Daliborkom Rajković Delibašić.

Foto: Milena Đorđević

Članica je Narodnog pozorišta u Beogradu, a pre projekta u kom je svakog radnog dana od 13 časova, i subotom od 15.30, televizijska publika gledala ju je u emisijama "Eustahijeva truba" na TV BK, "Kuća snova" na TV B92, "Granica" na TV Hepi i "Kec na jedanaest" na TV K1.

- Na TV Newsmax Balkans rade ljudi koje poznajem dugo i sa kojima sam već radila, tako da smo znali u šta se upuštamo. Kada su mi rekli da žele da emisija "Tražim reč" ide radnim danima i subotom - sve je bilo jasno. Jednoglasno, svi smo mislili da je to idealan sklop - takva emisija i Daša i ja, kaže Jelena na početku razgovora za "TV novosti", i još dodaje da je saradnja sa ostatkom ekipe brza i laka. Foto: Milena Đorđević

*Koliko vremena je bilo potrebno da Daliborka Rajković Delibašić i vi "kliknite" kao voditeljski par?

- Daša i ja znamo se dugo i već smo radile zajedno. U dosta segmenata smo zastrašujuće slične i jako prijamo jedna drugoj. Prvo što smo obe viknule je "Hajde da vodimo zajedno"! I to će verovatno zaživeti. Pošto se "Tražim reč" emituje svakoga dana, sedam dana u nedelji, odlučile smo da se rasporedimo - svaka da ima svoje dane kada je domaćin, a u međuvremenu da se naizmenično bavimo pripremama za sledeći dan. Pa kad se uhodamo i sve legne na svoje mesto, igraćemo se.

*U emisiji "Tražim reč" bavite se "glasom naroda". Koliko je bitna i važna reč koju narod želi da čuje?

- To je koncept zbog kojeg sam odlučila da radim emisiju. Generalno, i bez direktnih uključenja, moj je stav da ovaj posao i radim baš zbog tih ljudi s druge strane ekrana. Sebe doživljavam kao provodnik - da ono što gledaoce zanima pitam ljude koji bi trebalo da znaju odgovore, ili je to njihova dužnost. Televizija je odavno u ozbiljnoj konkurenciji pred društvenim mrežama i internetom, gde ljudi mogu da kažu ili napišu sve što im je na duši, tako da je, po mom mišljenju, ovo format koji čuva televiziju, a dodatno je uređuju oni koji žele da spreče loše strane interneta i mreža kao što su vređanje i govor mržnje. Dakle, provodnik sa filterom za lepo vaspitanje.

*Koliko vam je bitan glas naroda kada je reč o vašem bitisanju na javnoj sceni?

- Apsolutno bitan. Ovo nije posao za narcisoidne i samoljubive tipove ljudi. Nije ni za preosetljive, jer koliko je važno da ti ljudi veruju i prihvate te kao "svog", važno je i da vas ne pogađaju ružni i zlonamerni komentari. Kada radim, uvek na umu imam da "služim narodu", jer to me čuva i od uzdizanja u slučaju uspeha i od prebrzog pada, u slučaju neuspeha. Ako ste iskreni, dobronamerni i hrabri, narod to ceni i poštuje. Takođe, bez osećaja lične slobode ne može se raditi ovaj posao, gde je često u opisu radnog mesta "probijanje granica". Naravno, granica koju sama sebi postavljam uvek je ona ista koju postavljam i drugima: lepo vaspitanje i poštovanje sagovornika, ma koliko se možda ne slagala lično sa onim što govori. Verujem da onaj ko pokušava da bude drugačiji ima velike šanse da ispadne smešan, ako ne i nešto gore od toga. Ili ste drugačiji, ili niste, nema tu foliranja. Ako ste dovoljno hrabri da ostanete dosledni sebi, samim tim ste iskreni, a to je ono što se najviše ceni i u "stvarnom životu" i pred kamerom.

*Uvek ste nasmejani i dobro raspoloženi u programu, kako održavate dobru energiju kad imate loš dan?

- Pripisujem to "majci prirodi" i zahvalna sam joj na tome. Imam i ja loših trenutaka i dana, ali mi je nepristojno da to prenosim na druge, bili to ukućani, komšije ili gledaoci. Smatram da ako imate dar da nekome popravite dan i stavite osmeh na lice, na taj dar treba gledati kao na blagoslov, pa i obavezu. Uživam da druge učinim srećnima, raspoloženima, da im pomognem, ohrabrim ih, šta god, samo da je u zoni "dobrog". Foto: Privatna arhiva

*Šta je najlepše, a šta najteže u novinarsko-voditeljskom poslu?

- Biti tu za nekoga, u prilici da donesete nekome nešto dobro, bio to osmeh ili konkretna pomoć. Najteže je odoleti pritiscima. Kada ste izloženi, svi misle da znaju bolje od vas kako treba i šta treba. Savetuju, upozoravaju, ponekad vas i zastrašuju, ali to svemu samo daje dodatnu čar. S vremena na vreme, ako ne pravite nekome problem, to znači da nešto ne radite kako treba.

*Kako je vama izgledalo novinarstvo nekada, a kako je sada?

- Suštinski, oduvek je bilo isto. Naš posao je da obaveštavamo, tražimo tačne odgovore, postavljamo prava pitanja. Tehnologija se promenila, ubrzala, modernizovala, ali suština je ostala ista. Novinar ste, recite mi šta je novo, pa i ono što je ispod površine i pisano sitnim slovima.

*Kako vidite vaše početke sada kada se okrenete unazad? Koja je bila vaša prva emisija ili prilog "uživo"?

- Imala sam sreće da su moji počeci bili na TV BK, gde smo prošli ozbiljnu školu novinarstva, od nule do vrha. Moja prva emisija bila je "Eustahijeva truba", gde sam samo citirala izjave poznatih i bitnih. Paralelno, radila sam kao novinar u informativnoj redakciji - učila od starijih, išla po pijacama, protestima, zatvorima, ali i na konferencije predsednika, prijeme u ambasadama. Morali smo i da znamo kako se pravi vest, da sadrži sve što mora sadržati, da lektor proveri eventualne greške pre nego što uđemo u montažu i da je pročitamo besprekorno dikcijski. Oblačenje i ponašanje moralo je biti sa merom i ukusom. To je sve ostalo do danas u mom sistemu.

*Čest je utisak da ovo vreme, na neki način, forsira "teror lepote", pa i u medijskom poslu?

- Gledaoci vole da je slika na ekranu lepa, od scenografije do lica pred kamerom i to je sasvim normalno. Možda daje početnu prednost, da zaintrigira i zadrži gledaoca, ali ako to lepo lice nema da ponudi ništa pametno, ništa zanimljivo, novo, važno, upečatljivo, onda taj početni utisak ostaje prazan i brzo dosadi. Radije bih gledala nekog ružnog, ali da ima šta da mi kaže. Svaka lepa žena zna koliko joj je i problema lepota donela, koliko je toga izgubila, jer često oni koji se udvaraju ne umeju da podnesu odbijanje pa se svete na razne načine, pa pomislite da je ta lepota - zapravo prokletstvo. Ništa nije samo po sebi ni isključivo dobro, niti isključivo loše, pa ni lepota. Foto: Privatna arhiva

*Da li sebe vidite drugde osim u novinarstvu i glumi?

- Sada je malo kasno za to (smeh). Volela bih da studiram medicinu, pravo ili veterinu.

*Nedostaje li vam gluma i hoćemo li vas gledati uskoro u nekom filmu ili seriji, ili na pozorišnoj sceni?

- Gluma je ipak moja prva ljubav, poziv i "vazdušna banja" posle televizije. Nedostaje mi, ali vratila sam se u svoju staru predstavu "Ženski orkestar" i čekam priliku da mi se dese nova predstava i nova uloga. Imala sam malu ulogu u seriji "Bunar", gde sam tumačiča načelnicu psihijatrije. Pisao je i režirao moj "klasić" Igor Đorđević i bilo mi je beskrajno lepo, toplo, dirljivo i porodično u radu sa njim i celom ekipom. Verujem da će se desiti još uloga. Deca su još uvek mala i moram biti sa njima popodne i uveče, tako da mi ovakva postavka - radno vreme: televizija, katkad pozorište, i ponekad po par snimajućih dana za seriju ili film - savršeno odgovara.

*Koje vaše osobine smatrate najkvalitetnijim?

- Čovekoljublje, radost življenja, hrabrost i iskrenost. Za upornost mi mnogi tvrde da je mana, ali meni je donela mnogo. Isto kao i ADHD (hiperkinetički poremećaj). Foto: Privatna arhiva

*Koji su vaši hobiji?

- Šetnja sa psima. Boravak napolju mi je preko potreban, a psi su savršen način da u ludom tempu ostanem u dodiru sa prirodom i, što bi moja deca rekla, da "iskuliram".

*Majka ste četvoro dece, kako uklapate i privatni i poslovni život i kako sve to postižete?

- Bliže ću objasniti ADHD. Sama sebi sam dijagnostifikovala, kada je ta dijagnoza postala popularna, a pre se samo zvalo "živo dete". Nemam ništa "na papiru", ali definitivno sam do danas ostala tako malo - hiperaktivna. Sigurna sam da nema šanse da bih sve postigla bez te ogromne, gotovo "ludačke" energije koju posedujem. Ne bih da zbog mog odgovora neko bude pogršeno shvaćen da je nesposoban i slab. I ja "padnem" oko 22 časa u krevet i jedva se nateram da operem zube (smeh). Društveni život mi ne pati jer pravi prijatelji dođu kod mene na terasu, kad deca zaspu i ne zavisi nam prijateljstvo od nekog lokala.