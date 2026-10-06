BRUTALNI OBRAČUN U BEOGRADU: Izvadio metalnu šipku, drugi ga isekao nožem! Okretnica puna krvi
DVOJICA vozača autobusa na liniji 511 juče su, nešto pre podneva ušli u fizički sukob i to zbog reda vožnje.
Naime, u pitanju su dvojica stranih državljana, a do sukoba je došlo kada je vozač K. G. javio zajedničkom poslodavcu da je W. S. (55) sa okretnice u Sremčici krenuo tri minuta ranije.
Nakon toga, obojica vozača su izašli iz autobusa i otpočela je svađa tokom koje je K. G. metalnom šipkom u glavu udario W. S, nakon čega je W. S. iz džepa izvadio nož koji koristi za sečenje jabuke i njime izbo kolegu.
Policiju je, nešto pre podneva pozvao slučajni prolaznik, koji je video da K. G. krvav leži na betonu. On je sanitetom Hitne pomoći prvezen u bolnicu sa teškim povredama.
W. S. je priveden u policiju bez vidljivih povreda, gde je saslušan, a potom je pušten da se brani sa slobode.
O svemu je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a W. S. je na teret stavljeno krivično delo teška telesna povreda.
O napadu je obaveštena i Uprava za strance, ali je utvrđeno da W. S. ima uredno prijavljen boravak u Republici Srbiji.
(Telegraf.rs)
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