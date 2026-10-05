UHAPŠEN G.T. (45) IZ PLANDIŠTA KOD PANČEVA: Koristio teška imovinska stanja oštećenih i zelenašio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vršcu uhapsili su G.T. (45) iz Plandišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo.

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On se sumnjiči je u periodu od 2020. godine pa do podnošenja prijave, iskoristio teška imovinska stanja oštećenih, te je ugovarao nesrazmernu kamatu za pozajmljeni novac, i na taj način sebi pribavio imovinsku korist u većem obimu, a na štetu više oštećenih građana, saopštila je PU Pančevo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu.