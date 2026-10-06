DEDA ZIDAO BEZ DOZVOLE U ZEMUNU: Osumnjičeni sutra na saslušanju kod tužiocs
DANAS su pod nalogom tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli rešenje o zadržavanju do 48 sati osumnjičenog B.Z. (87), vlasnika preduzeća „Unicop“ zbog postojanja osnova sumnje da je kao odgovorno lice navedenog preduzeća izvršio krivično delo Građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 2 Krivičnog zakonika i krivično delo Skidanje i povreda službenog pečata i znaka iz člana 327 stav 1 Krivičnog zakonika,.
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