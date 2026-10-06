Hapšenja i istraga

DEDA ZIDAO BEZ DOZVOLE U ZEMUNU: Osumnjičeni sutra na saslušanju kod tužiocs

Jelisaveta Ljutić

06. 10. 2026. u 15:15

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DANAS su pod nalogom tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli rešenje o zadržavanju do 48 sati osumnjičenog B.Z. (87), vlasnika preduzeća „Unicop“ zbog postojanja osnova sumnje da je kao odgovorno lice navedenog preduzeća izvršio krivično delo Građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 2 Krivičnog zakonika i krivično delo Skidanje i povreda službenog pečata i znaka iz člana 327 stav 1 Krivičnog zakonika,.

ДЕДА ЗИДАО БЕЗ ДОЗВОЛЕ У ЗЕМУНУ: Осумњичени сутра на саслушању код тужиоцс

Foto: S. J. M.

To je, navode iz tužilsštva, učinio na taj način što je u Beograd, na teritoriji GO Zemun, kao investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole započeo izgradnju objekta te je po zatvaranju gradilišta od strane Građevinske inspekcije, uklonio traku o zatvorenom gradilištu i nastavio sa izvođenjem radova na izgradnji.
 
Uz krivičnu prijavu osumnjičeni će biti sutra sproveden javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu radi saslušanja.
 

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