Hapoel Jerusalim deli lekcije: Obradovića obradovao bivši igrač Partizana!

Košarkaši Cedevita Olimpije poraženi su u Ljubljani od Hapoel Jerusalima rezultatom 64:75 (18:18, 9:19, 20:18, 17:20) u drugom kolu grupe A Evrokupa.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Izabranici Saše Obradovića upisali su i drugi trijumf u novoj sezoni Evrokupa, a prvu na gostujućem parketu.

Hapoel se mnogo bolje snašao u izuzetno tvrdoj utakmici. Čvrstom odbranom sveo je domaćina na svega 64 postignuta poena i samo sedam pogođenih trojki iz 24 pokušaja.

Gosti su imali čak 16 skokova (32-48) i pet asistencija više (12-17) od "zmajeva". Nije ih skupo koštalo ni 20 izgubljenih lopti, obzirom da su imali 11 ukradenih.

Neizvesnost je vladala samo u prvom kvartalu, koji je završen 18:18, da bi Hapoel na početku drugog perioda poveo i više nije dozvolio rivalu da ga ugrozi. Najubedljivija prednost tima iz Jerusalima u jednom trenutku iznosila je +17.

Najefikasniji u pobedničkom timu je srpski reprezentativac Dušan Miletić sa 14 poena i osam skokova. Dejvid Rodi, bivši igrač Denvera, dodao je 12, Kenet Lofton 11, a bivši igrač Partizana Šejk Milton dao 10 poena.

Kod Cedevita Olimpije bolji od ostalih bio je Noa Kirkvud sa 17 poena, uz četiri pogođene trojke iz pet pokušaja. Dvocifren je bio još samo Entoni Kovan sa 14 poena.

Hapoel će u narednom kolu Evrokupa gostovati u Burgosu, dok će Cedevita Olimpija igrati protiv ekipe Rigas Želji u Letoniji.

Po četiri najbolja tima iz svake grupe proći će u osminu finala, gde se ekipe iz grupe A ukrštaju sa ekipama iz grupe B, a ekipe iz grupe C sa ekipama iz grupe D, po standardnom principu prvi protiv četvrtog, drugi protiv trećeg i obrnuto.

EVROKUP, 2. kolo:

Utorak

(A) Cedevita Olimpija - Hapoel Jerusalim 64:75



Standings provided by Sofascore

(B) Turk Telekom - Maksima Roma 92:77

(B) Frankfurt - Šijauli 79:71

(B) London lajons - Tenerife (u toku)

Standings provided by Sofascore

(C) Budućnost - Napoli 75:93

(C) Burg - Tofaš 82:89

(C) Trento - Šljonsk Vroclav 81:94

Standings provided by Sofascore



(D) Bosna - Paok 72:75

Standings provided by Sofascore

Sreda

(A) Aris - Burgos 19.00

(A) Tortona - Le Man 19.30

(B) Kluž - Venecija 18.00

(C) Kemnic - Neptunas 19.00

(D) Balkan Botevgrad - Bahčešehir 18.00

(D) Roma - Lijetkabelis 20.00

(D) Manresa - Ulm 20.30

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