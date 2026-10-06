SA VESELJA U SMRT Detalji teške nesreće kod Šapca: Vraćao se sa svadbe pa poginuo
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko jedan sat iza ponoći u selu Cerovac kod Šapca, život je izgubio M. S. (25), dok je drugi mladić zadobio teške telesne povrede.
Saobraćajna nesreća se dogodila kada se automobil u kom su se nalazila dvojica mladića vraćao sa svadbenog veselja u Cerovcu, tvrdi Telegraf.
Prema prvim informacijama, vozilo je, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, sletelo sa kolovoza i prevrnulo se na krov.
Prema prvim informacijama, mladi čovek je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su drugog mladića iz smrskanog vozila izvukli lekari Hitne pomoći i u kritičnom stanju ga transportovali u Urgentni centar u Beogradu, gde mu se lekari bore za život.
Na terenu su intervenisali i vatrogasci iz Šapca koji su morali da seku smrskano vozilo kako bi izvukli telo stradalog.
Policijski uviđaj je završen, a detaljnom istragom biće utvrđeni svi uzroci ove nezapamćene tragedije.
Marko je, kako Telegraf tvrdi, pre samo godinu dana dobio sina.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: Saobraćajna nesreća na Bulevaru Kralja Aleksandra
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