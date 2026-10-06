BERZA SKAČE: Američki berzanski indeksi S&P 500 i Nasdaq na novim istorijskim maksimumima

AMERIČKI berzanski indeksi danas su porasli, pri čemu su S&P 500 i Nasdaq dostigli nove istorijske maksimume tokom trgovanja.

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Indeksi su podržani rastom tehnoloških kompanija i padom prinosa na američke državne obveznice, preneo je CNBC.

S&P 500 je poslednji put bio u plusu 0,7 odsto, nakon što je tokom dana dostigao novi rekordni nivo, dok je Dow Jones ojačao 277 poena, odnosno 0,5 odsto.

Nasdaq je porastao 0,7 odsto i takođe dostigao novi istorijski maksimum.

Rast su predvodile kompanije iz sektora proizvodnje čipova, pa su akcije Marvela skočile su šest odsto, AMD-a (Advanced Micro Devices) za tri odsto, dok je Brodkom ojačao četiri odsto, pošto su investitori optimističnije ocenili njihove poslovne izglede.

Istovremeno, prinos na referentne desetogodišnje američke državne obveznice pao je na 5,262 odsto, dok je prinos na tridesetogodišnje obveznice smanjen na 5,631 odsto.

Oba prinosa su u ponedeljak dostigla nivoe kakvi nisu viđeni od 2002. godine.

Investitori sada očekuju objavljivanje zapisnika sa septembarskog sastanka Federalnih rezervi u sredu, koji bi mogao pružiti više informacija o odluci američke centralne banke da poveća kamatne stope.

Tanjug

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