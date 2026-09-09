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POGLEDAJTE - AKCIJA POLICIJE NA BEZDANU: Evo kako je otkriven švercer i zaplenjena roba

Zagorka Knežević Uskoković

09. 09. 2026. u 14:28

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U KAMIONU E.F. (34) iz Bujanovca otkriveno duplo dno.

ПОГЛЕДАЈТЕ - АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ НА БЕЗДАНУ: Ево како је откривен шверцер и заплењена роба

Foto: MUP

Pripadnici granične policije su, na Graničnom prelazu Bezdan, u teretnom motornom vozilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli i oduzeli 3.095 kutija cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Foto: MUP

 

Cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji i na taj način osumnjičeni je oštetio budžet Republike Srbije za oko 1.250.000 dinara.

E. F. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Foto: MUP

 

Akciju su izveli pripadnici  UKP MUP , Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Uprave granične policije i PU Sombor, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru.

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Uprave granične policije i PU Sombor, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, uhapsili su E. F. (1992) iz Bujanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

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