POGLEDAJTE - AKCIJA POLICIJE NA BEZDANU: Evo kako je otkriven švercer i zaplenjena roba
U KAMIONU E.F. (34) iz Bujanovca otkriveno duplo dno.
Pripadnici granične policije su, na Graničnom prelazu Bezdan, u teretnom motornom vozilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli i oduzeli 3.095 kutija cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.
Cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji i na taj način osumnjičeni je oštetio budžet Republike Srbije za oko 1.250.000 dinara.
E. F. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Akciju su izveli pripadnici UKP MUP , Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Uprave granične policije i PU Sombor, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru.
Preporučujemo
MUŠKARAC PAO SA PETOG SPRATA NA TROLEJBUS U BEOGRADU: Preminuo na licu mesta
09. 09. 2026. u 14:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)