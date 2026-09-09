POGLEDAJTE - AKCIJA POLICIJE NA BEZDANU: Evo kako je otkriven švercer i zaplenjena roba

U KAMIONU E.F. (34) iz Bujanovca otkriveno duplo dno.

Foto: MUP

Pripadnici granične policije su, na Graničnom prelazu Bezdan, u teretnom motornom vozilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli i oduzeli 3.095 kutija cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Foto: MUP

Cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji i na taj način osumnjičeni je oštetio budžet Republike Srbije za oko 1.250.000 dinara.

E. F. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Foto: MUP

Akciju su izveli pripadnici UKP MUP , Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Uprave granične policije i PU Sombor, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru.