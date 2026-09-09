Nesreće

MUŠKARAC PAO SA PETOG SPRATA NA TROLEJBUS U BEOGRADU: Preminuo na licu mesta

Ana Đokić

09. 09. 2026. u 14:41

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U ŽIČKOJ ulici u Beogradu, danas oko 13.30 sati je preminuo muškarac kada je pao sa petog sprata na trolejbus.

МУШКАРАЦ ПАО СА ПЕТОГ СПРАТА НА ТРОЛЕЈБУС У БЕОГРАДУ: Преминуо на лицу места

Foto: N. Živanović

Kako Tanjug saznaje, muškarac starosti oko 30 godina je iz, za sada, neutvrđenih razloga, pao sa petog sprata zgrade u izgradnji na kojoj je postavljao rasvetu.

Policija utvrđuje okolnosti ovog događaja.

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