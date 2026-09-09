MUŠKARAC PAO SA PETOG SPRATA NA TROLEJBUS U BEOGRADU: Preminuo na licu mesta
U ŽIČKOJ ulici u Beogradu, danas oko 13.30 sati je preminuo muškarac kada je pao sa petog sprata na trolejbus.
Kako Tanjug saznaje, muškarac starosti oko 30 godina je iz, za sada, neutvrđenih razloga, pao sa petog sprata zgrade u izgradnji na kojoj je postavljao rasvetu.
Policija utvrđuje okolnosti ovog događaja.
Uskoro opširnije
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