PET OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća
NA području JUžnobačkog okruga u utorak, 8. septembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je su tri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 8. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 373 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i tri vozila, a zadržan je jedan vozač zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
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