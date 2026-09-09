Nesreće

PET OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

09. 09. 2026. u 14:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA području JUžnobačkog okruga u utorak, 8. septembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je su tri osobe lakše povređene.

ПЕТ ОСОБА ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за дан догодило се девет саобраћајних несрећа

Foto: Profimedia/Bulat Silvia / Alamy

Policijska uprava u Novom Sadu je, 8. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 373 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i tri vozila, a zadržan je jedan vozač zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šampion Evrope kreće po treću krunu zaredom, PSŽ ima lak zadatak na startu LŠ!

Šampion Evrope kreće po treću krunu zaredom, PSŽ ima lak zadatak na startu LŠ!