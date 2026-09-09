OGLASILO SE TUŽILATVO NAKON TRAGEDIJE U BEOGRADU: Utvrditi sve okolnosti smrti radnika koji je pao na trolejbus

POVODOM pogibije radnika S. S. (32) koji je danas nastradao u Beogradu u Žičkoj ulici kod broja 19, kada je iz još neutvrđenih razloga pao na krov trolejbusa na liniji 29 i to sa petog sprata zgrade u izgradnji na kojoj je postavljao rasvetu, dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva obavio je uviđaj i naložio preduzimanje niza mera kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok nesreće.

N. Skenderija

Po nalogu tužilaštva, kako je saopšteno, biće obavljena sudskomedicinska obdukcija stradalog, kao i vanredni tehnički pregled trolejbusa.

Takođe je naloženo pribavljanje snimaka sa okolnih zgrada, kao i izuzimanje snimaka video-nadzora iz samog trolejbusa, kako bi se utvrdilo šta je prethodilo nesreći.

Na lice mesta, prema onome što je saopšteno, izašao je i inspektor rada, kome je naloženo da sačini zapisnik i pribavi potrebnu dokumentaciju u vezi sa okolnostima stradanja radnika. Policijskim službenicima naloženo je i alkotestiranje vozača trolejbusa Z. V. (33).

Tužilaštvo će, nakon prikupljanja svih dokaza i obavljenih provera, utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ove tragedije.