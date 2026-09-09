OGLASILO SE TUŽILATVO NAKON TRAGEDIJE U BEOGRADU: Utvrditi sve okolnosti smrti radnika koji je pao na trolejbus
POVODOM pogibije radnika S. S. (32) koji je danas nastradao u Beogradu u Žičkoj ulici kod broja 19, kada je iz još neutvrđenih razloga pao na krov trolejbusa na liniji 29 i to sa petog sprata zgrade u izgradnji na kojoj je postavljao rasvetu, dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva obavio je uviđaj i naložio preduzimanje niza mera kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok nesreće.
Po nalogu tužilaštva, kako je saopšteno, biće obavljena sudskomedicinska obdukcija stradalog, kao i vanredni tehnički pregled trolejbusa.
Takođe je naloženo pribavljanje snimaka sa okolnih zgrada, kao i izuzimanje snimaka video-nadzora iz samog trolejbusa, kako bi se utvrdilo šta je prethodilo nesreći.
Na lice mesta, prema onome što je saopšteno, izašao je i inspektor rada, kome je naloženo da sačini zapisnik i pribavi potrebnu dokumentaciju u vezi sa okolnostima stradanja radnika. Policijskim službenicima naloženo je i alkotestiranje vozača trolejbusa Z. V. (33).
Tužilaštvo će, nakon prikupljanja svih dokaza i obavljenih provera, utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ove tragedije.
Preporučujemo
TRAGEDIJA U SARAJEVU: Muškarac poginuo nakon pada sa zgrade tržnog centra
08. 09. 2026. u 13:43
BOING IZLETEO SA PISTE I RAZNEO VOZILA U BLIZINI: Isplivali prvi detalji horora u Majamiju
06. 09. 2026. u 21:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)