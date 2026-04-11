STEFANU PUCAO U LEĐA, PA GA "OVERIO" U GLAVU: Pozadina i detalji jezivog zločina u Leskovcu

STEFAN Ajdarević (25) ubijen je, kako se nezvanično saznaje, nakon noćašnje dramatične jurnjave kroz dva leskovačka naselja, Radničko i naselje Slavko Zlatanović, što ukazuje na to da je osumnjičeni za ovaj zločin V. Demirović(27) bio čvrsto rešen da ga likvidira.

I. Mitić

Prema nezvaničnim informacijama, Stefan je presretnut kod vrtića „Kolibri“ u Radničkom naselju ali je, tokom pokušaja njegovog bekstva, osumnjičeni ispalio više hitaca i navodno ga ranio u predelu leđa. Uprkos toj teškoj povredi, Stefan je uspeo da stigne do jednog šiša bara, u naselju Slavko Zlatanović, gde je pokušao da se sakrije.

Međutim, napadač nije odustajao od svoje namere. Pronašao je pokojnog mladića u lokalu, u kojem se sklonio, i navodno ispalio još jedan hitac kojim ga je lišio života tako što ga je pogodio u glavu. Osumnjičeni za ovaj zločin je odmah pobegao sa lica mesta, ali ga je policija, intenzivnim radom na terenu, identifikovala i uhapsila.

Policijska uprava u Leskovcu je saopštila da se ubistvo dogodilo oko sat i dvadeset minuta posle ponoći, a da se uhapšeni mladić tereti i zbog postojanja osnova sumnje da je počinio i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema navodima iz zvaničnog saopštenja, on se sumnjiči da je, najpre na ulici, ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškarca, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je oštećeni pokušao da se sakrije, usled čega je preminuo na licu mesta.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.

Meštani naselja Slavko Zlatanović spekulišu da pozadinu ove tragedije treba tražiti u ranijim sukobima žrtve i njegovog dželata koji navodno traju duže vreme. Prema nezvaničnim informacijama, o kojima piše i leskovački portal „Rominfomedia“, Stefan je fizički napao oca osumnjičenog, čime je samo produbljen raniji sukob među njima, a nakon toga dogodio se i fizički obračun između osumnjičenog za ubistvo, njegovog brata i ubijenog.

Većina sagovornika navodi da su ubijeni i porodica osumnjičenog bili u veoma lošim odnosima, ali niko ne može da kaže kako je i zašto došlo do dugotrajne netrpeljivosti koja se okončala brutalnim ubistvom. Odgovor na to pitanje daće istraga koja je u toku.