UHAPŠENA DEVOJKA POSLE SMRTI MALOLETNICE: Isplivali novi detalji tragedije u Novom Pazaru

TEŠKA saobraćajna nezgoda koja se dogodila na magistralnom putu kod Novog Pazara, u blizini Banjske petlje, završila se tragično. Devojčica M.R. (16), učenica prvog razreda srednje škole, preminula je od posledica zadobijenih povreda, uprkos velikoj borbi lekara.

Foto: Depositphotos/pryzmat

Prema dostupnim informacijama, u nesreći su učestvovali električni trotinet i putničko vozilo marke "golf", kojim je upravljala S.M. (24).

Na trotinetu su se nalazile dve maloletne devojčice - Dž.N. (15) i M.R. (16). Kako se nezvanično saznaje, nastradala M.R. bila je suvozač i nije upravljala trotinetom. Nakon sudara zadobila je izuzetno teške povrede, a uprkos naporima medicinskog osoblja, podlegla je povredama. Druga devojčica, Dž.N. (2011), koja je upravljala trotinetom, zadobila je povrede i nalazi se na lečenju.

Nesreća se dogodila na frekventnoj deonici magistralnog puta, a prizori sa mesta događaja bili su potresni – oštećeni automobil, trotinet razbacan po kolovozu i veliki broj građana koji su se okupili u šoku i neverici. Zbog uviđaja koji su obavili pripadnici policije, saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen.

Prema najnovijim informacijama, devojci koja je vozila automobil S.M. određeno zadržavanje, dok nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.

Ova tragedija duboko je potresla Novi Pazar i širu javnost, posebno zbog činjenice da je reč o maloletnim licima.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju na maksimalan oprez i odgovornost, kako bi se sprečile ovakve tragedije.

(Sandžak danas)

BONUS VIDEO:

