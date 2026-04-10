RUMUNKA POMOGLA SAUČESNIKU DA OPLJAPČKA PUTNIKA U AUTOBUSU: Okrivljena sve priznala, traži se pritvor da ne bi pobegla iz Srbije
U TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u zakonskom roku, na saslušanje je dovedena C.D. (61), državljanka Rununije kojoj je rešenjem PS Novi Beograd određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog krađe.
C.D. se tereti da je izvršila krivično delo Krađa, u saizvršilaštvu, na taj način što je 18.februara, zajedno sa za sada nepoznatim muškarcem, ušla u autobus koji saobraća na liniji 601 u kojem je na prednjem sedištu, iza prvih ulaznih vrata, sedeo M.M., koji je preko ramena nosio svoju ručnu torbicu.
Njemu je jednog trenutka, tvrdi Tužilaštvo, prišao nepoznati muškarac, a potom je ispred sedišta stala C.D. i zagradila prostor ispred M.M., kako kamera autobusa ne bi mogla da zabeleži šta se događa u vozilu.
Pomenuti muškarac je iz torbice oštećenog uzeo novčanik, u kom se nalazila platna kartica i druga dokumenta u vlasništvu M.M., da bi nakon toga on i Rumunka napustili autobus.
Tada joj je pomenuti muškarac dao 1.500 dinara zbog toga što je sa njim učestvovala u krađi.
- Iznoseći svoju odbranu osumnjičena je priznala krivičnog delo, nakon čega je prema njoj od strane tužilaštva predložen pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva - navodi se u saopštenju Tužilaštva.
Preporučujemo
Komentari (0)