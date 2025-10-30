POZIVAO NA SVRGAVANJE VLASTI: U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja
POLICIJA u Beogradu uhapsila je danas M.V. (48) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja preko društvene mreže TikTok, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova.
M.V. se sumnjiči da je snimio i postavio video klip na društvenoj mreži TikTok u kojem je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Srbije, odnosno da se 1. novembra svrgnu najviši državni organi, odnosno predstavnici tih organa.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PETORO UHAPŠENIH: Osumnjičeni zbog smrti unuka Roberta De Nira i ćerke Krisa Stajna
30. 10. 2025. u 19:04
AKCIJA POLICIJE KOD LOZNICE: Zaplenjeno 356 kilograma marihuane
30. 10. 2025. u 15:48
AKCIJA MUP SRBIJE: Otkrivena grupa švercera cigaretama (FOTO)
30. 10. 2025. u 15:08
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)