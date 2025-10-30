Zločin

POZIVAO NA SVRGAVANJE VLASTI: U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 21:55

POLICIJA u Beogradu uhapsila je danas M.V. (48) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja preko društvene mreže TikTok, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova.

ПОЗИВАО НА СВРГАВАЊЕ ВЛАСТИ: У Београду ухапшен осумњичени да је позивао на насилну промену уставног уређења

Foto: N. Skenderija

M.V. se sumnjiči da je snimio i postavio video klip na društvenoj mreži TikTok u kojem je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Srbije, odnosno da se 1. novembra svrgnu najviši državni organi, odnosno predstavnici tih organa.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Tanjug)

