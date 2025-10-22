OPASNE UBICE IZ CRNOGORSKIH KLANOVA UHAPŠENE U SRBIJI: Palo 26 osoba - velika akcija hapšenja

PRIPADNICI direkcije policije uprave kriminalističke policije, sektora za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa Evropolom i više policijskih organizacija van naše zemlje sproveli su plansku akciju hapšenja više lica zbog osnovane sumnje da su pripadnici kriminalnih grupa. Dve akcije su sprovedene na teritoriji Republike Srbije.

MUP

Ovo je rekao direktor policije Dragan Vasiljević na konferenciji za novinare je održana u Palati Srbija a na kojoj se obratio i rpedsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Tom prilikom je 10 osoba lišeno slobode, što u Beogradu, što u Šapcu, a tri lica van teritorije Republike Srbije. Pored ove akcije, sprovedena je samostalna akcija ovde u Beogradu i tom prilikom 13 lica je lišeno slobode. Tri lica su trenutno u fazi lišavanja slobode, tako da je ukupno uhapšeno 26 lica. Radi se o ozbiljnim kriminalnim grupama. Sumnjiče se za najteža krivična dela i krivična dela teškog ubistva i krijumčarenje veće količine narkotika.

- Reč je o pripadnicima ozloglašenim crnogorskim klanovima. Reč je o opasnim ubicama - dodao je predsednik Vučić.