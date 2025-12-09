PRVE SLIKE HAPŠENJA LAZARA VULETIĆA: Osumnjičen za dvostruko ubistvo, pronađen u izolovanom objektu (FOTO)

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ su danas, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije, i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, uz angažovanje svih raspoloživih resursa i sprovodeći hitne intenzivne mere i radnje iz svoje nadležnosti, u Baru locirali i lišili slobode Lazara Vulevića, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo izvršeno u Nikšiću, na štetu lica M. P. (74) i M. V. (41).

Foto: MUP Crne Gore

Osumnjičeni je danas, od strane policijskih službenika, uz upotrebu službenog psa, u veoma kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i lišen slobode.

Foto: MUP Crne Gore

U zatvoru proveo 13 godina

Izvršenim proverama kroz policijske evidencije utvrđeno je da je osumnjičeni u prethodnom periodu, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija odslužio zatvorske kazne u trajanju od skoro 13 godina zbog izvršenih krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Lazar Vulević će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

(Blic)