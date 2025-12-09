NAJNOVIJE INFORMACIJE O SMRTI ANE I ALEKSANDRA KOD ČAČKA Oglasilo se Tužilaštvo, evo šta se desilo sa "audijem"
OSNOVNO javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se u vezi saobraćajne nesreće koja se dogodila 23. novembra, a u kojoj su stradali Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37). Njihova tela su, podsetimo, pronađena u smrskanom automobilu koji je upao u betonski propust pored puta
Kako su naveli, "audi SQ" u betonski propust pored magistralnog puta Čačak - Požega nije sleteo usled udarca u drugo vozilo.
Neprilagođena brzina na klizavom putu u lakat krivini
Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine kojom je Masalušić upravljao na klizavom magistralnom putu punom tzv. lakat krivina.
U medijima se prvobitno pojavila informacija da je "audi SQ", kojim je upravljao Masalušić u trenutku saobraćajne nesreće koja se desila na magistralnom putu Čačak-Požega koja se dogodila 23. novembra, imao letnje gume.
Tada se spekulisalo da su upravo letnje gume prouzrokovale saobraćajnu nesreću, u kojoj su stradali on i Ana Radović, na magistralnom putu koji je bio klizav zbog padavina koje su bile prisutne prethodnih dana u tom delu Srbije.
Međutim, veštačenje automobila dokazalo je da je "audi SQ" u trenutku nesreće ipak imao zimske gume.
- Pregledom vozila od strane stalnog sudskog veštaka saobraćajne struke konstatovano je da su na vozilu bili zimski pneumatici, propisane dubine šare - navodi se odgovoru OJT u Čačku.
Podsetimo, Ana Radović krenula je 23. novembra, iz porodičnog doma na Zlatiboru za Beograd, kako bi platila predstojeće ispite na Pravnom fakultetu. Prema saznanjima "Blica", nju je sa Zlatibora povezao Aleksandar Masalušić. Radovićeva se tog dana čula sa bratom oko 18.45, nakon čega se nije javljala roditeljima na telefon koji je bio dostupan narednih 14 sati.
Prema tvrdnjama Aninog oca Miloša, njena majka je prijavila nestanak devojke 24. novembra.
Policija, ronioci i spasioci pretraživali su jezero Međuvršje kao i reku Zapadnu Moravu 25. novembra.
Međutim, tela Ane i Aleksandra pronađena su tek 26. novembra.
(Kurir)
Preporučujemo
EVO ŠTA JE PRETHODILO PUCNjAVI NA VRAČARU: Poznato stanje ranjenog vlasnika kafića (FOTO)
10. 12. 2025. u 14:53
UGAŠENA PORODICA: Umrla i majka bebe koja je poginula sa ocem u sudaru na Milošu Velikom
10. 12. 2025. u 14:29
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)