OPERACIJA JE TRAJALA SATIMA: Otkriveno stanje žene upucane u Višnjičkoj banji

ŽENA D.V. (51), koja je juče ranjena u pucnjavi u Višnjičkoj banji, i dalje je u teškom stanju.

Foto: Novosti

Ona je nakon pucnjave, u kojoj su povređene još četiri osobe, dovezena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije bez znakova života, ali su je odmah po prijemu doktori reanimirali, vratili u život, i odmah uveli u operacionu salu.

Nije davala znake života, pa vraćena u život

Operacija je trajala skoro pet sati, lekari Urgentnog centra su učinili sve što je u njihovoj moći, ali je žena i dalje u teškom stanju.

Foto: Novosti

Ona je u Urgentni centar primljena bez vitalnih funkcija.

Iako su prve informacije ukazivale da je žena preminula, doktori u Urgentnom centru su izveli čudo i oživeli su je.

- Doktori su dali sve od sebe da je spasu i odmah su je reanimirali i operisali. Nalazi se u jako teškom stanju, njeno stanje prati se iz minuta u minut.

U pucnjavi ranjeno pet osoba

Pored D. V. u Urgentni centar je primljena još jedna ženska osoba, i trojica muškaraca, ali niko od njih nema povrede opasne po život.

Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio da je u Urgentni centar primljeno petoro povređenih u pucnjav, od kojih je jedna osoba u teškom stanju prebačena u operacionu salu.

- Jedno lice je sa težim povredama odmah upućeno u operacionu salu pod merama reanimacije, dok su ostala lica trenutno u reanimaciji, i radi se dijagnostika i zbrinjavanje povreda- saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Foto: Novosti

Pucnjava se dogodila oko 15 časova u lokalu u Višnjičkoj banji.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija „Vihor 3“.

Muškarac O.A. (59) i žena Lj.M. (42) zadobili povrede i prevezeni su u Urgentni centar. Pored njih ranjena su i još dva muškarca.

(Blic)