OTVORILA VRATA NE SLUTEĆI ZLO: Ubica dr LJiljane Šulević Milojević ni posle deset godina nije uhapšen

IAKO je prošlo više od deset godina od ubistva doktorke Ljiljane Šulović Milojević (76), bivše predsednice humanitarne organizacije Kolo srpskih sestara i specijaliste otorinolaringologije u penziji, u njenom stanu u centru Beograda, misterija njene smrti još nije u potpunosti razrešena, niti je identifikovan i procesuiran njen ubica.

Foto: D. N.

Telo u stanu u Ulici Džordža Vašingtona, 3. februara 2014. godine, oko 14 sati pronašla je gerontološka sestra, koja je nekoliko puta nedeljno obilazila Ljiljanu, donosila joj namirnice i pomagala joj.

Nesrećna žena je, pre nego što je pozvonila i ušla u doktorkin stan, primetila da su ulazna vrata otključana, što ju je iznenadilo, tim pre jer je Ljiljana strogo vodila računa o bezbednosti, naročito jer je pre toga već bila na meti pljačkaša. Tragova obijanja stana nije bilo.

Kad je ušla unutra, domaćica je videla Ljiljanu kako leži u lokvi krvi, a tragova je bilo i po zidovima stana. Stvari u stanu su bile ispreturane, najviše fioke u dnevnom boravku i u spavaćoj sobi. Pored Ljiljaninog tela ležala je i cvilela doktorkina crna pudla. Navodno, lizala je gazdaricu, te se sumnja da je možda, na taj način, eventualno, uklonila deo mogućih DNK tragova ubice.

Na lice mesta ubrzo su stigle Hitna pomoć i policija. Obavljen je uviđaj, uzeti su tragovi iz stana, obavljen je razgovor sa komšijama. Obdukcija tela ubijene doktorke pokazala je da je izdahnula usled brojnih povreda po glavi, nanetih tupim predmetom, najverovatnije bejzbol palicom, metalnom štanglom ili nekim drugim predmetom. Oružje kojim je usmrćena nije nađeno u stanu.

Istražitelji su dugo proveravali sve koji bi, na bilo koji način, mogli biti sumnjivi da su počinili ili bili umešani u ovaj svirep zločin. Takođe, proveravan je i mogući motiv ubistva, ali se najviše verovalo da je u pitanju bilo koristoljublje. U prvom trenutku se spekulisalo da je pljačkaš iz stana navodno uzeo 1.500 evra, koje je doktorka čuvala za crne dane. To, međutim, nikada nije utvrđeno.

Ipak, kad je reč o samom ubistvu, ono što je svima, pre svega istražiteljima odmah upalo u oči jeste činjenica da je doktorka, najverovatnije, poznavala svog ubicu. Tim pre, jer su vrata njenog stana bila otključana pre dolaska domaćice, pa se veruje da je Ljiljana pustila ubicu unutra, ne sluteći zlo.

Komšije ubijene doktorke bile su u šoku posle jezivog zločina. Oni koji su je poznavali rekli su tada da je bila izuzetno oprezna, jer je nekoliko meseci ranije opljačkana na ulici.

- Posle tog incidenta na ulici bila je preplašena - ispričao je svojevremeno jedan od doktorkinih komšija. - Vodila je računa o bezbednosti, zaključavala se i uvek je znala ko treba da dođe kod nje, jer je insistirala na tome da joj se taj neko prethodno najavi. Sigurni smo da ne bi otvorila vrata osobi koju ne poznaje, nekome ko je došao sa ulice i tek tak joj pozvonio ili pokucao na vrata. Otvorila je nekome koga je dobro poznavala i verovala mu.

Ljiljanu je tri meseca pre ubistva, usred dana, dok je ulazila u zgradu, napao nepoznati mladić, oteo joj tašnu i pobegao. On je vrlo brzo uhapšen i doktorka ga je prepoznala. Da li je on odlučio da joj se osveti, ili je imao saučesnika, nikad nije otkriveno, niti dokazano.

Nešto pre ovog incidenta, doktorki je, kad se vraćala iz šetnje sa psom, dok je otključavala vrata stana, s leđa prišao nepoznati mlađi muškarac i tražio joj novac. Ona je počela da doziva pomoć i napadač je pobegao. Nikad, međutim, nije pronađen i uhapšen.

Ubistvo doktorke do danas nije razjašnjeno, ali se veruje da ju je, najverovatnije, usmrtio baš neko koga je dobro poznavala, ili kome je pomagala...

ŽIVELA SAMA

LjILjANA je bila u braku sa Vojinom Šulovićem, srpskim akademikom i dugogodišnjim predsednikom Srpskog lekarskog društva. On je bio priznati ginekolog, profesor Medicinskog fakulteta i direktor GAK. Zbog medicinskih zasluga odata mu je počast u nekim gradovima Srbije u kojima je izabran za počasnog građanina ili su mu dodeljeni ključevi grada.

Njih dvoje su se razveli, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Šulović je poginuo u saobraćajnoj nesreći 22. februara 2008. u selu Guncati, kod Barajeva, gde je imao vikendicu. Iz braka sa njim, Ljiljana je imala dve ćerke. Jedna živi u Kanadi, a druga u Beogradu.

VELIKI HUMANISTA

DR Ljiljana Šulović Milojević bila je na čelu Kola srpskih sestara od 1993. do 2004. godine. Svi koji su je poznavali opisali su je kao velikog humanistu. Iako se u početku pričalo da je ubijena jer je navodno kod sebe čuvala novac te humanitarne organizacije, ili da je ubica znao za to, ispostavilo se da to nije istina jer su sve donacije uplaćivane preko računa.