"TO JE NEŠTO SA ČIME ŽIVIMO VEĆ NEKO VREME..." Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izneo je očekivanja pred meč sa Cedevita Olimpijom koji će biti odigran u subotu od 20.30 časova u Beogradu.

FOTO: ATA images

Trener Saša Obradović i dalje ima velikih problema sa povredama i umorom igrača, ali je jasan kada je cilj u ovoj utakmici u pitanju.

"Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica protiv vrlo motivisanog i svežeg protivnika. Imamo velikih problema u sastavljanju tima, odavno nismo imali zajednički trening svih raspoloživih igrača, ali to je nešto sa čime moramo, i živimo već neko vreme. I u takvim okolnostima trudimo se da eliminišemo loše stvari u našoj igri, ali gust raspored ne daje mnogo vremena za takve stvari. Takođe, i imperativ i važnost svake utakmice u rasporedu ne daju previše mogućnosti za trening. Međutim, to je pritisak sa kojim se nosimo i zato molim naše navijače da dođu i da nam pomognu u ovoj važnoj utakmici", rekao je trener crveno-belih.

Ovo će biti 17. duel dva kluba, a srpski tim ima bolji skor 11-5.

