POZNATI DATUM I MESTO SASTANKA: Evo gde će razgovarati Tramp i Zelenski

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski je izjavio da će se u nedelju sastati s američkim kolegom Donaldom Trampom na Floridi.

"Imamo širok dnevni red. Biće to za vikend. Mislim da će biti nedelja, Florida, imaćemo sastanak sa predsednikom Trampom “, rekao je Zelenski novinarima.

Prema njegovim rečima, biće razmatran nacrt dokumenta o završetku rata, kao i bezbednosne garancije. U ovom bloku, kako je rekao Zelenski, postoji nekoliko dokumenata.

"Sledeći je ekonomski sporazum, tu još uvek postoje osnovni razvoji, iako će biti nekoliko sporazuma i ovde treba da razgovaramo o pravcu", napomenuo je predsednik.

