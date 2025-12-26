Svet

POZNATI DATUM I MESTO SASTANKA: Evo gde će razgovarati Tramp i Zelenski

В.Н.

26. 12. 2025. u 18:45

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski je izjavio da će se u nedelju sastati s američkim kolegom Donaldom Trampom na Floridi.

ПОЗНАТИ ДАТУМ И МЕСТО САСТАНКА: Ево где ће разговарати Трамп и Зеленски

FOTO: Tanjug/AP

"Imamo širok dnevni red. Biće to za vikend. Mislim da će biti nedelja, Florida, imaćemo sastanak sa predsednikom Trampom “, rekao je Zelenski novinarima.

Prema njegovim rečima, biće razmatran nacrt dokumenta o završetku rata, kao i bezbednosne garancije. U ovom bloku, kako je rekao Zelenski, postoji nekoliko dokumenata.

"Sledeći je ekonomski sporazum, tu još uvek postoje osnovni razvoji, iako će biti nekoliko sporazuma i ovde treba da razgovaramo o pravcu", napomenuo je predsednik.

(Ukrinform)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain