ŠEST UTAKMICA SUSPENZIJE: Fudbaler Sevljie zbog vređanja sudije neće moći da pomogne timu u narednim mečevima
Fudbaler Sevilje Markao suspendovan je sa šest mečeva zbog vređanja sudije posle dobijanja crvenog kartona u meču protiv Reala, saopštila je danas Disciplinska komisija španske La Lige.
Brazilac je isključen u 68. minutu meča odigranog 20. decembra u kojem je Real kod kuće savladao Sevilju rezultatom 2:0.
Markao (29) je posle drugog žutog kartona i isključenja vređao sudiju Alehandra Munjiza Ruiza, zbog čega mu je disciplinska komisija izrekla drakonsku kaznu.
BONUS VIDEO: TEŠKA POVREDA: Igrač Železničara prevezen u bolnicu nakon sudara glavama sa fudbalerom Radničkog
