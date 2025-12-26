Fudbal

ŠEST UTAKMICA SUSPENZIJE: Fudbaler Sevljie zbog vređanja sudije neće moći da pomogne timu u narednim mečevima

26. 12. 2025. u 16:09

Fudbaler Sevilje Markao suspendovan je sa šest mečeva zbog vređanja sudije posle dobijanja crvenog kartona u meču protiv Reala, saopštila je danas Disciplinska komisija španske La Lige.

Brazilac je isključen u 68. minutu meča odigranog 20. decembra u kojem je Real kod kuće savladao Sevilju rezultatom 2:0.

Markao (29) je posle drugog žutog kartona i isključenja vređao sudiju Alehandra Munjiza Ruiza, zbog čega mu je disciplinska komisija izrekla drakonsku kaznu. 

