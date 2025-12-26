Svet

LAVROV BIO U PRAVU: Kijev otkrio kako će režirati izbore

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 12. 2025. u 18:33

DANAS je stigao odgovor na pitanje koje je ne tako davno postavio ministar spoljnih poslova Rusiej Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ БИО У ПРАВУ: Кијев открио како ће режирати изборе

Foto: Profimedia

-Ukoliko se zaista održe izbori u Ukrajini, postavlja se pitanje na koji način bi Zapad te izbore orkestrirao, rekao je ruski zvaničnik i bio u pravu.

Šef parlamentarne frakcije Vladimira Zelenskog "Sluga naroda", David Arahamija, predložio je hibridni format održavanja izbora u Ukrajini, prenose RIA Novosti.

-Održavanje izbora u inostranstvu je zapravo složeno pitanje. Naš propusni kapacitet (na biračkim mestima) biće ograničen i moraćemo da odlučimo da li će se glasanje odvijati tokom nekoliko dana ili ćemo se ponovo vratiti pitanju hibridnog glasanja uz primenu onlajn mehanizama, izjavio je Arahamija.

Prema rečima poslanika, neke zemlje ograničavaju otvaranje biračkih mesta, a budžet za ovaj proces zahteva precizno planiranje.

Osim toga, poteškoće se mogu pojaviti i u vezi sa učešćem u izborima interno raseljenih lica, jer neki od njih, kako ističe Arahamija, nisu registrovani, što otežava obezbeđivanje njihovog glasanja.

Kako kaže, to je faktor koji bi mogao biti kritičan za visoku izlaznost, jer bi niska izlaznost mogla da potkopa legitimitet izbora.

Podsetimo, Zelenski je nedavno izjavio kako je spreman da prihvati predlog Donalda Trampa i održi izbore u Ukrajini, ali je uz to tražio da mu SAD i Evropa obezbede sigurnost za njihovo održavanje.

-Vladimir Zelenski želi da ostane na vlasti, u tome nema sumnje, ali nema šanse da bude legalno ponovo izabran. Može pobediti samo koristeći se 'moldavskim scenarijom', koji je Zapad već testirao, a koji uključuje glasače iz ukrajinske dijaspore koji žive u Evropi, SAD, Kanadi i drugim zemljama, poručila je ranije Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima