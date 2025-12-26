DANAS je stigao odgovor na pitanje koje je ne tako davno postavio ministar spoljnih poslova Rusiej Sergej Lavrov.

Foto: Profimedia

-Ukoliko se zaista održe izbori u Ukrajini, postavlja se pitanje na koji način bi Zapad te izbore orkestrirao, rekao je ruski zvaničnik i bio u pravu.

Šef parlamentarne frakcije Vladimira Zelenskog "Sluga naroda", David Arahamija, predložio je hibridni format održavanja izbora u Ukrajini, prenose RIA Novosti.

-Održavanje izbora u inostranstvu je zapravo složeno pitanje. Naš propusni kapacitet (na biračkim mestima) biće ograničen i moraćemo da odlučimo da li će se glasanje odvijati tokom nekoliko dana ili ćemo se ponovo vratiti pitanju hibridnog glasanja uz primenu onlajn mehanizama, izjavio je Arahamija.

Prema rečima poslanika, neke zemlje ograničavaju otvaranje biračkih mesta, a budžet za ovaj proces zahteva precizno planiranje.

Osim toga, poteškoće se mogu pojaviti i u vezi sa učešćem u izborima interno raseljenih lica, jer neki od njih, kako ističe Arahamija, nisu registrovani, što otežava obezbeđivanje njihovog glasanja.

Kako kaže, to je faktor koji bi mogao biti kritičan za visoku izlaznost, jer bi niska izlaznost mogla da potkopa legitimitet izbora.

Podsetimo, Zelenski je nedavno izjavio kako je spreman da prihvati predlog Donalda Trampa i održi izbore u Ukrajini, ali je uz to tražio da mu SAD i Evropa obezbede sigurnost za njihovo održavanje.

-Vladimir Zelenski želi da ostane na vlasti, u tome nema sumnje, ali nema šanse da bude legalno ponovo izabran. Može pobediti samo koristeći se 'moldavskim scenarijom', koji je Zapad već testirao, a koji uključuje glasače iz ukrajinske dijaspore koji žive u Evropi, SAD, Kanadi i drugim zemljama, poručila je ranije Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

(rt.rs)

